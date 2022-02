LG lanceert CineBeam 4K-laserprojectoren HU715Q en HU710P

Beide projectoren kunnen gebruikt worden om een groot beeld te projecteren op een scherm of een muur. Dankzij hun compacte ontwerp kunnen ze in vrijwel alle ruimten in huis ingezet worden. De HU715Q is speciaal ontwikkeld om in het interieur te passen, onder meer door het gebruik van Kvadrat stof.

De LG HU715Q en HU710P bieden de 4K-resolutie, een contrast van 2.000.000:1 en een hoge helderheid. Daarnaast zijn ze voorzien van geavanceerde keystonecorrectie waardoor de plaatsing vrijwel nooit een probleem mag zijn. De HU715Q biedt ANSI lumen aan helderheid middels de laser lichtbron, terwijl de HU710P maximaal 2.000 ANSI lumen biedt middels een laser-led hybride lichtbron.

Daarnaast komen de projectoren met verschillende nieuwe technieken, waaronder de Brightness Optimizer waarmee de helderheid aangepast wordt op de omgeving. Dynamic Tone Mapping zorgt voor het fine-tunen van het beeld en de Filmmaker Mode geeft beelden weer zoals de makers het bedoeld hebben. Ook LG’s webOS smart tv-platform is aanwezig, waarmee toegang verkregen wordt tot de meest populaire streamingdiensten. Het ingebouwde 2.2-kanaals audiosysteem moet voor een optimale audioweergave zorgen. Surround is mogelijk door twee bluetooth speakers te koppelen.

De LG CineBeam 4K laserprojectoren HU715Q en HU710P worden dit kwartaal nog op de markt verwacht. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.