LG kondigt 97-inch oled tv met vibrerend paneel voor audio aan

Het gigantische scherm van LG maakt gebruik van de zogenaamde CSO (Cinematic Sound OLED) technologie. CSO bestaat uit een dunne filmlaag die achterop het paneel geplaatst is en die het paneel kan laten vibreren. Dit resulteert in audio, direct uit het oled-scherm. Je hebt dus geen extra speakers meer nodig.

Volgens LG voorziet de techniek in cinematic 5.1-kanaals bioscoopgeluid, al zal dat vooral marketing zijn. De techniek heeft zich echter al bewezen, want Sony maakt al wat jaren gebruik van zijn eigen variant; Acoustic Surface. Ook hiermee wordt de audio verspreid door het paneel te laten trillen. Het is vooral interessant voor diegenen die geen extra luidsprekers willen plaatsen en niet al te hoge eisen stellen aan de bioscoopervaring.

Verder is de 97-inch oled-televisie van LG uitgerust met de OLED.EX-techniek. Hiermee wordt de helderheid iets verhoogd ten opzichte van een normaal oled-paneel. De televisie moet later dit jaar op de markt verschijnen voor een prijs van maar liefst 25.000 dollar.