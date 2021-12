LG komt met massagestoel met gebogen oledscherm

LG werkt met een fabrikant van massagestoelen aan een stoel van een halve cirkel die massages geeft en entertainment biedt. Het entertainment komt in de vorm van een gebogen oledscherm van LG.

Waar we nu meestal ofwel van een televisie genieten als we op de bank zitten, ofwel van een massage met onze ogen dicht, is LG met zijn partner van plan om beide te verenigen in een massagestoel. Dat heeft het zelfs al gedaan, gezien de vele foto’s die er al van het techmeubel beschikbaar zijn. Het is de vraag of LG van plan is om deze innovatie ook daadwerkelijk uit te brengen, of dat het alleen is om te laten zien wat het in huis heeft.

LG Media Chair

Het gebogen oledscherm, dat op de horizontale as is gebogen in plaats van de meer gebruikelijke verticale as, kan worden gedraaid. De curve is 1500R en dat is speciaal aangepast op de stoel, die in een soort halve maan loopt. Het scherm is 55 inch en deze bijzondere massagestoel staat nu bekend als de Media Chair. Media Chair maakt gebruik van de luidsprekers in het televisiescherm, maar bevat ook ingebouwde luidsprekers.

Daarnaast komt LG met Virtual Ride. Dit is een soort spinningfiets met aan de voorzijde drie 55 inch-oledschermen waarop je een omgeving kunt zien. Zo lijkt het alsof je buiten fietst in een mooie omgeving in het buitenland, in plaats van dat je echt naar buiten moet en in Nederland blijft. De schermen zijn verticaal geplaatst en hebben een heel scherpe curve van 500R. Het schijnt zelfs de scherpste te zijn van een groot scherm ooit. LG wil hem ook niet op de markt brengen, maar alleen gebruiken om te tonen waartoe het in staat is.

CES 2022

Nieuwsgierig naar meer over LG Media Chair? Hoewel veel fabrikanten de grote technologiebeurs CES 2022 hebben afgezegd, lijkt het erop dat LG er fysiek aanwezig is met deze innovatieve stoel.