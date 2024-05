Bose SoundLink Max is een concurrent voor Sonos Move

De Bose SoundLink Max is een nieuwe draagbare bluetoothspeaker voor buiten en een directe concurrent voor de Sonos Move 2. Het is een vrij fors model van 2,1 kilogram met een luxe draaghendel van touw aan de bovenzijde. De speaker bestaat uit materialen als aluminium, stof, nylon, plastic, siliconen en staal. Van buiten valt vooral de grille aan de voorkant, het touw aan de bovenzijde en de siliconen buitenkant op. Dankzij IP67 hoef je je geen zorgen te maken over stof en water.

Volgens Bose biedt de speaker episch stereogeluid, een diepe bas en een batterijduur tot 20 uur. De specificaties intern zijn nog een beetje onduidelijk, maar de fabrikant spreekt over Full Range Speakers, voor zover dat iets waard is. Volgens Bose is het in ieder geval genoeg om kamervullend geluid met dit model te krijgen met een diepe bass.

https://youtu.be/VPevlSn8nBI?si=CQUwJa1XejZb1EIL

De Bose SoundLink Max ondersteunt de Bose-app. Hier vind je onder andere een equalizer om het geluid naar wens aan te passen, waarbij je de bass, mid-range en treble kunt wijzigen. Ook de nieuwste firmware-updates krijg je via de Bose-app aangeboden. De bluetoothspeaker met bluetooth 5.3 beschikt ook over een aux-ingang en een usb-c-poort. Niet alleen kun je de speaker hiermee opladen, maar andersom kan je ook je smartphone opladen via deze poort.

Prijs en beschikbaarheid

De Bose SoundLink Max is vanaf 16 mei verkrijgbaar. De prijs in euro’s is nog niet bekend, maar in dollars moet je 399 dollar betalen. Kies uit de kleuren Blue Dusk of Black. Kijk voor meer informatie op de website van Bose.