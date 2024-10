Review: Nagra Classic Line en Streamer – Iconisch en fantastisch

Nagra Streamer

De splinternieuwe Nagra Streamer valt in de eerste plaats op door de zeer bescheiden afmetingen van 185 x 166 x 41 mm. Behalve op het front de merknaam Nagra en een led is er verder niets te zien. Zo’n beetje het formaat van de bekende Nagra VII, een van de beste fieldrecorders in de wereld. Er wordt een externe voeding meegeverd. De uitzonderlijke bouwkwaliteit komt weer om de hoek kijken: het chassis van de Streamer is gefreesd uit één massief blok aluminium, bepaald geen goedkope productiemethode. Klein van formaat, maar groots in mogelijkheden: je kunt direct streamen via de apps van TIDAL of Spotify, Qobuz via de mConnect control app, vTuner is aanwezig en de Streamer is Roon Ready. Verder kan de Streamer ook overweg met AirPlay 2 en UPnP. De mogelijkheid bestaat om direct van een USB-stick of USB-harddrive audiobestanden af te spelen. De Streamer wordt met de Nagra CLASSIC DAC II verbonden via een N-Link verbinding, maar via S/PDIF past deze streamer ook goed bij andere dacs. Nagra zelf schrijft dat deze Nagra Streamer de ‘missing link’ was in het totale oeuvre en ze hebben groot gelijk. Wat een geweldige nieuwe optie voor bestaande Nagra-bezitters!