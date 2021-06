KPN Smart TV-app nu beschikbaar voor Android TV

Dit laat KPN weten op het eigen forum. De Smart TV-app werd twee jaar geleden gepresenteerd en was geschikt voor Smart TV’s van Samsung uit 2017 en nieuwer. Daarna volgde er ook een app voor televisies van LG uit 2017 en nieuwer. KPN heeft echter een tandje bijgezet. Vanaf vandaag is er de Android TV-app.

De app is binnenshuis met je eigen KPN-verbinding te gebruiken. Je download de app in de Play Store op je Android TV-toestel. Vind je de app niet? Dan is het waarschijnlijk niet geschikt voor je toestel. Volgens KPN ondersteunen ze Android TV OS 7.0 en nieuwer. Na het downloaden log je in met je abonnementsnummer en pincode en kun je televisie kijken op je Android TV zonder dat deze is aangesloten op een ontvanger. Vergelijkbaar met de Ziggo Go-app van concurrent Ziggo. Je kunt de app op meerdere apparaten installeren, maar je kunt slechts op één apparaat tegelijk kijken.

Bètaversie KPN Smart TV

Er is echter wel een grote maar voor het geheel, want het gaat in eerste instantie om een bètaversie van de KPN Smart Android TV-app. KPN maakt de app al in een vroeg stadium beschikbaar om de werking en stabiliteit te testen. Het kan dus gebeuren dat de app nog niet helemaal goed werkt. Feedback is welkom en KPN zal eventuele bugs uiteraard op willen lossen. Binnenkort komt er een speciale EK pagina in de app waar je alle programma’s rondom het Europees Kampioenschap voetbal kunt vinden. Voor de volledige lijst met mogelijkheden en eventuele antwoorden op vragen kijk je op het forum van KPN.