WK Voetbal 2022 wel in UHD en HDR maar niet in 4K te kijken

Ziggo en KPN hebben laten weten dat het WK voetbal in Qatar in UHD te bekijken is op respectievelijk kanaal 999 en 690. Maar UHD betekent helaas niet dat je ook een 4K-resolutie voorgeschoteld krijgt. De UHD-term bevat namelijk ook zaken als een groter kleurbereik en beter contrast.

De NPO bepaalt in welke kwaliteit het WK voetbal te bekijken is en de omroep heeft gekozen voor de 1080p-resolutie (full hd dus) met een verversingssnelheid van 50Hz. Dat is niet heel bijzonder natuurlijk, maar je krijgt er wel HDR bij. Dit betekent dat het contrast hoger is, waardoor lichtere delen nog lichter worden, zonder dat details verloren gaan in donkere delen van het scherm.

Bij Ziggo hebben klanten een geschikte UHD-ontvanger nodig om het kanaal te bekijken, aldus het bedrijf zelf. Bij KPN kunnen klanten met een 4K-ontvanger het kanaal ook in volle glorie binnenhalen en klanten die dit niet hebben kunnen dezelfde kwaliteit via KPN Smart TV app streamen. Dat laatste werkt natuurlijk alleen als de tv HDR ondersteunt.