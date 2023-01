KPN introduceert KPN TV+: ‘Chromecast’ van KPN?

KPN introduceert KPN TV+ onder het mom van ‘live tv-kijken en streaming op 1 plek’. Het is een nieuwe settopbox met Android TV die je niet kunt kopen, maar zult moeten huren bij één van de twee verkrijgbare abonnementen.

Dit is de KPN TV+ Box

De settopbox/mediaspeler is volgens KPN een kleine en krachtige box die werkt op Android TV. Zo werkt dit model perfect samen met Google en de Google Play Store. Je kunt gemakkelijk je favoriete streamingdienstapps installeren. Apps als Netflix, YouTube, Videoland, Disney+, HBO Max, Viaplay, Prime Video. NPO Start en Spotify zijn zelfs al vooraf geïnstalleerd. Je hebt toegang tot de Google Assistent, ingebouwde Chromecast en kunt de box draadloos verbinden met je wifi-netwerk. De box ondersteunt 4K Ultra HD met HDR, Dolby Vision, HDR10, HDR10+ en HLG. Ook Dolby Atmos wordt ondersteund. De box komt met een afstandsbediening.

Verkrijgbaar met twee abonnementen

De KPN TV+ Box is verkrijgbaar binnen twee verschillende abonnementen. Zo is daar ‘KPN TV+ met tv-zenders’ en ‘KPN TV+ alleen streamen’. Bij dit laatste abonnement is het eigenlijk een Chromecast die je voor 3,50 euro per maand huurt van KPN, maar dan kun je dus niet tv kijken. Daarvoor heb je het abonnement met tv-zenders nodig. Dit abonnement kost 12,50 euro per maand en geeft je toegang tot 65 tv-zenders, naast uiteraard alle streamingopties.

De KPN TV+ Box geeft abonnees van KPN de mogelijkheid om tv-kijken en streamen onder te brengen op één plek. Ook bestaande klanten krijgen binnenkort de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe box. Kijk alvast op de website van KPN voor meer informatie.