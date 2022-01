Prijzen van Viaplay bekend: dit ga je betalen voor de Formule 1 in 2022

De reguliere prijs van de nieuwe streamingdienst Viaplay is 13,99 euro. Zowel KPN als Ziggo hebben al eerder aangegeven dat ze korting gaan geven op de abonnementsprijs. Gisteren is bekendgemaakt hoeveel je gaat betalen voor de nieuwe streamingdienst bij beide providers.

KPN

Bij KPN wordt er onderscheid gemaakt tussen nieuwe klanten en bestaande klanten. Ben je nieuw bij KPN? Sluit een 1-jarig abonnement af en kijk 9 maanden gratis Viaplay. Time je dit een beetje goed met het nieuwe Formule 1-seizoen dat van start gaat in maart? Dan kijk je dus het hele seizoen gratis.

Ben je al klant bij KPN? Dan is er een speciale introductieprijs tot 1 augustus. Dan betaal je 9,99 euro per maand in plaats van 13,99 euro per maand. Na 1 augustus betaal je de reguliere prijs van 13,99 euro per maand. Heb je overigens Internet, Mobiel én Viaplay bij KPN? Dan krijg je 12,50 euro korting. Dit betekent 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op Viaplay. Meer over Viaplay bij KPN lees je hier.

Ziggo

Bij Ziggo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe klanten en bestaande klanten. De introductieprijs is 9,99 euro per maand tot 1 augustus. Daarna betaal je 13,99 euro per maand. Echter is er ook een speciale introductieaanbieding van 1 maart tot en met 30 april. Sluit je in deze periode een abonnement op Viaplay af, dan betaal je de eerste vier maanden 5 euro per maand. De eerste vier maanden kijk je dus voor 20 euro. Het abonnement is overigens maandelijks opzegbaar. Meer informatie over de nieuwe streamingdienst voor de Formule 1 bij Ziggo lees je hier.

F1 TV Pro

Een alternatief voor een abonnement op de nieuwe streamingdienst Viaplay is kijken via de eigen streamingdienst van de Formule 1 zelf. We hebben een uitgebreid artikel geschreven met alles wat je moet weten over Formule 1 kijken via de app van F1 TV Pro.