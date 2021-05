EK Voetbal in 4K-resolutie te zien bij KPN en Ziggo

Nog even en het voetbalfestijn barst weer los. Het Europees Kampioenschap voetbal start op 11 juni en Nederland doet mee. Op NPO1 zullen dan ook veel mensen weer meegenieten van schwalbes, goals en nieuwe vreugdedansjes. Dat kan dit jaar op een extra goede beeldresolutie: 4K, zo beloven KPN en Ziggo hun klanten.

Voetbal kijken met KPN en Ziggo

Het kunnen kijken van voetbalwedstrijden in 4K is niet voor alle klanten van KPN en Ziggo beschikbaar: je hebt hiervoor de juiste ontvanger, televisie en abonnement nodig. Met een 4K-televisie kunnen KPN-klanten met alle abonnementen kijken naar voetbal in 4K, schrijft Totaal TV. Al hebben ze hiervoor wel een recente 4K-box nodig, zoals ZXV 8001 (vanaf 2016) of VIP 5202 (vanaf 2019). Volgens KPN hebben echter de meeste televisieklanten één van deze ontvangers in huis.

Ziggo-klanten hebben minder geluk, want die hebben per se de Mediabox Next nodig. Dat is bovendien niet het enige: ook zijn de duurste abonnementen vereist om het voetbal met vier keer zoveel pixels te kunnen zien. Het gaat dan om tv-pakket Max of Giga. Iets wat onder andere veel formule 1-fans hebben, want in dit laatste jaar dat Ziggo de rechten voor die racesport heeft, kunnen die wedstrijden op de Mediabox Next worden bekeken in 4K.

Advertentie

Het EK in 4K

Er zijn verder geen extra abonnementen speciaal voor het EK nodig om de sport in 4K te kijken. Het is goed om te zien dat NPO1 als zender van de ‘staat’ kiest voor deze nieuwe technologie. Het is voor Nederlandse begrippen nieuw om EK-voetbalwedstrijden in 4K te zien: eerder werden deze maximaal op 1080p uitgezonden.

Op dit moment geldt het doorgeven van beelden in 4K nog als experiment. Je hebt wel echt een tv-abonnement bij KPN of Ziggo nodig: via NPO Plus, NPO Start of DCB-T2 hoef je niet te rekenen op 4K-voetbalbeelden.