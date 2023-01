Konka brengt oled-televisies naar Europa

Konka brengt 55-inch en 65-inch oled-televisies naar Europa. Deze premium modellen moeten de concurrentie aangaan met de premium toestellen van onder meer LG, Sony en Panasonic. Konka zelf belooft in ieder geval meer dan 3.000 exemplaren naar het Europese vasteland te brengen en hiermee de ultieme bioscoopervaring te willen leveren.

In China is Konka een van de grotere tv-fabrikanten. Het bedrijf beschikt dus over de nodige kennis en kunde om goede toestellen op de markt te brengen. De eerste serie die naar Europa komt is de 812 Serie, voorzien van een WOLED-paneel van LG Display, een zeer slank design en een “cinema-grade panoramic sound”.

Waar we de nieuwe televisies van Konka precies kunnen kopen en wat ervoor betaald moet worden is nog niet bekendgemaakt.