Hisense L9G short throw-projector krijgt ondersteuning voor Dolby Vision

Beoordeling Hisense Laser TV 100L9G-B12

De lasers van deze Hisense leveren een enorm kleurbereik en flink wat helderheid, en met zijn prima uitrusting en functies vinden we de naam Laser TV erg toepasselijk. Wat hadden we liever anders gezien? Een HDR-tonemapping die wat accurater is, maar die we bovenal zelf gemakkelijker kunnen bijsturen. Nu is het kiezen tussen alles wegclippen boven 1000 nits of vrij zwaar tonemappen tot 10.000 nits. Voor een projector in deze prijscategorie willen we ook een iets betere lens. De focus is niet perfect, en er is wat chromatische aberratie. En gamers moeten rekening houden met een matige input-lag, en HDMI 2.0-aansluitingen.

Maar geen van die minpunten bederft de pret. We vinden deze combinatie van projector en ALR-scherm erg geslaagd. Je haalt er een 100 inch beeldervaring mee in huis, die zelfs bij redelijk wat omgevingslicht zijn werk doet. De kalibratie in SDR is uitstekend, en zelfs in HDR is het resultaat erg goed, ook al zijn we er zeker van dat een professionele kalibratie de projector nog indrukwekkender zal maken. Het scherm elimineert heel wat van de aandachtspunten omtrent UST-projectoren, én het verbetert de contrastweergave. De 100L9G-B12 levert knappe films, meeslepende tv-series en intense sport, zoveel is zeker. Een ingebouwde tv-tuner, een goed smart tv-systeem en stevige audio maken het pakket af. De prijs is vrij stevig, maar als we vergelijken met bijvoorbeeld de Samsung LSP9T krijg je bij Hisense voor dezelfde prijs het scherm erbij.