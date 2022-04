Review: Hisense Laser TV 100L9G-B12

Functies

De erg volledige functionaliteit is een andere reden om deze projector als Laser TV te beschouwen. Hij beschikt over twee antenne-aansluitingen, een DVB-T/T2/C en DVB-S/S2 tuner, en een CI+-slot. Met een externe USB-harde schijf kan je live tv pauzeren en opnemen. Dat zijn functies die we zelden of nooit op een projector tegenkomen. De projector is gecertificeerd voor Ziggo, en we testten hem op het Telenet netwerk, waar hij na een lange scan alle zenders vond (een software update zal hem ook Telenet gecertificeerd maken).

Ook het smart tv-gedeelte is erg goed. VIDAA U werkt niet alleen vlot, maar levert heel wat mogelijkheden. De ingebouwde USB/DLNA-speler kon de meeste van onze testbestanden spelen. Enkel Xvid is niet ondersteund, maar HDR, ondertitels en Dolby of DTS soundtracks vormden geen probleem.

Het app-aanbod binnen VIDAA U is prima. Netflix, YouTube, Amazon Video en Rakuten tv zijn beschikbaar, naast heel wat andere apps. En al zijn Apple TV en Disney+ al beschikbaar op de Hisense TVs, op deze projector is het nog even wachten tot ze beschikbaar zijn. Dat zou via een firmware update gebeuren.