‘Google werkt aan nieuwe Chromecast met Google TV’

In 2020 lanceerde Google zijn meest recente Chromecast hdmi-stick. Dit apparaatje is uitgerust met Google TV, ondersteunt de 4K-resolutie en biedt ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Vision. Je zou zeggen dat er niet per se noodzaak is voor een nieuw model, maar het lijkt er toch op dat Google een nieuwe versie op de markt zal brengen.

9to5google weet te melden dat Google een nieuw apparaat met de codenaam Boreal in ontwikkeling heeft. Aanwijzigingen voor dit apparaat, en het feit dat het om een Chromecast-device zou gaan, zijn gevonden in de software van Google. Het ontbreekt echter aan aanwijzingen over de technische specificaties.

Naar alle waarschijnlijkheid voorziet Google de nieuwe Chromecast van ondersteuning voor de Av1-codec. Deze codec maakt nog efficiëntere compressie van beeldmateriaal mogelijk. Wanneer de nieuwe Chromecast daadwerkelijk verschijnt is nog niet duidelijk. De vorige generatie werd officieel niet in Nederland en België op de markt gebracht maar kan via grijze import wel in de Benelux gekocht worden.