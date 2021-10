Google TV krijgt ondersteuning voor meerdere profielen

Wanneer je in een groep of gezin gebruikmaakt van de Chromecast met Google TV, dan weet je dat alleen de hoofdgebruiker toegang krijgt tot functies als aanbevelingen. Elke gebruiker kan wel inloggen met zijn of haar eigen Google-account, maar niet iedereen krijgt dan toegang tot dezelfde ervaring als de primaire gebruiker. Daar komt nu verandering in.

Google TV ondersteunt meer profielen

Op zijn eigen blog maakt Google bekend dat iedereen die zich aanmeldt op (de Chromecast met) Google TV, toegang krijgt tot dezelfde functies. Het systeem ondersteunt nu officieel meerdere profielen, waardoor iedereen bijvoorbeeld kan genieten van persoonlijke aanbevelingen. Ook kun je je eigen kijlijst en Google Assistent-instellingen bijhouden binnen je persoonlijke omgeving. De benodigde ondersteuning rolt vanaf volgende maand uit naar de nieuwste Chromecast, evenals de ondersteunde televisiemodellen van TCL en Sony.

Daarnaast krijgt Google TV toegang tot een aangepaste ambient mode. Naast snelkoppelingen voor muziek, foto’s en podcasts, zie je ook kaarten met daarop gepersonaliseerde informatie, zoals het weer, het nieuws en nog meer. Deze functionaliteit is aanvankelijk alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Onduidelijk is wanneer die naar Nederland of andere landen komt. Tot slot krijgt de Google Home-app op Android en iOS binnenkort ook een update. Die update voegt een digitale afstandsbediening toe voor de nieuwe Chromecast.