Google TV-app met ingebouwde afstandsbediening komt naar België

De Google TV-app voor je smartphone is sinds enige tijd beschikbaar in de Verenigde Staten en zal naar meerdere landen gebracht worden. België is in de komende weken al aan de beurt. De Google TV-app vervangt de Play Movies & TV Experience-app en komt ook met de nieuwe remote-optie. Je kunt dus met de nieuwe app straks je Android TV- en Google TV-producten aansturen met de ingebouwde afstandsbediening in de app. Je kunt dus gewoon je Chromecast met Google TV en je Android TV via deze app op je smartphone bedienen.

Volgens website 9to5Google geeft de afstandsbediening in de app je diverse basisfuncties om de hardware te bedienen. Denk hierbij aan navigatie, een thuis- en terugknop, volume en de mogelijkheid om de Google Assistant op te roepen. Ook zou je de televisie aan en uit moeten kunnen zetten. En moet je ergens een keer wachtwoorden invullen? Dat kan ook gewoon via de app en het toetsenbordje op je telefoon, dus je hoeft niet meer moeilijk te doen met je afstandsbediening. De eventuele verbinding tussen de app en de hardware lijkt via bluetooth te werken.

Google TV-app met afstandsbediening komt snel naar België

De nieuwe Google TV-app met ingebouwde afstandsbediening moet in de komende weken in België uitgebracht worden. Nederlanders moeten nog even geduld hebben. Over een eventuele verschijningsdatum voor Nederland is op dit moment nog niets bekend.