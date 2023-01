Google gaat mogelijk een nieuwe Chromecast met Google TV lanceren

We hebben inmiddels al twee versies van de Chromecast met Google TV. Zo is daar de 4K-versie uit 2020 en afgelopen jaar verscheen er een goedkopere HD-versie. Mogelijk gaat Google wederom een nieuwe versie lanceren, want in de laatste previewupdate van de Google Home-app heeft website 9to5Google ontdekt dat er een nieuw Google TV-apparaat onderweg is.

Waarom zou dit dan een Chromecast met Google TV moeten zijn? Nou, dat komt door de gebruikte codenamen. De 4K-versie heeft de naam YTV en de HD-versie heeft de naam YTB. De nieuw opgedoken codenaam is YTC, waardoor we eigenlijk wel zeker kunnen weten dat het om een nieuwe versie van de Chromecast met Google TV gaat. Wat kunnen we dan verwachten?

Wat kunnen we verwachten?

De vorige versie is uiteindelijk niet echt de snelste mediaspeler meer en ook het opslaggeheugen mag best een tandje meer zijn. Een snellere processor en meer geheugen is wel het minimale wat we mogen verwachten. Of wellicht komt er iets van een Pro-model? De oude Chromecast kreeg een ‘Ultra-model’ met de 4K-resolutie, maar die 4K-resolutie hebben we al. Het zal voorlopig dus bij speculeren blijven. Wellicht komt er gewoon een nieuwe 4K-versie en gaat de versie uit 2020 uit de handel.