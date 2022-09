Google heeft vandaag bekendgemaakt dat de nieuwe Chromecast met Google TV (HD) per direct verkrijgbaar is. We hebben het nieuwe model ook al direct gespot bij diverse (web)winkels. Dat is eerder dan verwacht en Google drijft er zelf ook de spot mee door in de url van het bericht ‘dus niet pas op 6 oktober’ te schrijven.

Verwacht geen update van de Chromecast met Google TV uit 2020. Dat was de 4k-versie en die blijft gewoon bestaan. Dit is de HD-versie. De beeldkwaliteit is dus minder goed en ook de processor aan boord is iets trager. Handig voor een tweede televisie in de slaapkamer of wanneer je nog geen 4k-televisie in huis hebt. De naam van de nieuwe dongel is hetzelfde als de 4k-versie, afgezien van HD tussen haakjes. We hebben dus vanaf nu de Chromecast met Google TV (4K) en de Chromecast met Google TV (HD). Qua uiterlijk zijn beide dongels vrijwel identiek.

Op het nieuwe model heb je, net als op de 4k-versie, toegang tot een groot scala aan apps, waaronder YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Videoland, NPO Start, Ziggo GO, Viaplay, HBO Max en Apple TV. Je kunt zelf ook duizenden andere apps installeren. Ook de Google Assistent ontbreekt niet. Via de Chromecast Voice Remote kun je de stemassistent van Google bedienen.

Prijs en beschikbaarheid

De Chromecast met Google TV (HD) is per direct verkrijgbaar voor 39,99 euro.