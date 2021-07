‘Eerste Samsung QD-OLED TV’s verschijnen in 2022′

Volgens bronnen richting de Koreaanse krant werkt Samsung aan een QD-OLED TV in een 55″- en 65″-formaat. Deze zouden in de eerste helft van 2022 op de markt moeten verschijnen. Dezelfde bronnen claimen dat Samsung de televisie met de nieuwe schermtechnologie tijdens de CES in januari aan het grote publiek wil laten zien.

De QD OLED TV moet qua segment vallen tussen de topmodellen (lees: hele dure) MicroLED TV’s en de QLED-modellen. Volgens Samsung prefereren consumenten de grotere modellen als 55-inch en 65-inch. Daarom zal de Zuid-Koreaanse fabrikant aanvankelijk deze formaten gaan leveren. Op een later moment zou er ook een 70″-versie moeten verschijnen.

QD-OLED nieuwe schermtechnologie

QD-OLED is een schermtechnologie waar Samsung de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Het is een combinatie van quantum dots én OLED in één scherm. Wil je weten hoe de technologie precies werkt? Lees dan Samsung QD-OLED en QNED – alles dat je moet weten.

Kleinere MicroLED TV’s aanstaande

Samsung werkt volgens diezelfde bronnen ook aan kleinere MicroLED TV’s. Dit jaar werd de eerste 110-inch MicroLED TV uitgebracht (zie foto bovenaan) voor een slordige 130.000 euro. Zo zou de fabriek van Samsung in Vietnam werken aan kleinere 77″- en 88″-modellen, maar zullen deze wel in massaproductie gemaakt gaan worden. De productie hiervan zou begin januari moeten starten.