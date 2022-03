Dit zijn de prijzen van de Samsung 2022 QLED- en lifestyle-tv’s

Het heeft even geduurd maar vandaag heeft Samsung alle prijzen voor zijn 2022 televisies bekendgemaakt. We komen geen grote verrassingen tegen, maar als je de absolute topmodellen wilt aanschaffen dan zul je diep in de buidel moeten tasten. De 8K-televisies met miniled en quantum dots (Neo QLED) in de QN900B-serie starten namelijk bij 5.699 euro voor de 65-inch variant en lopen door tot 9.999 euro voor de 85-inch variant. Neo QLED-televisies met 4K-resolutie zijn te koop vanaf 1.499 euro en lopen door 5.999 euro.

De prijs van de Samsung S95B QD-OLED-televisie is nog niet officieel bekendgemaakt, maar eerder doken al wel prijzen voor de VS op. In de Verenigde Staten krijgt de 55-inch variant een prijs van 2.200 dollar mee, terwijl de 65-inch variant 3.000 dollar moet gaan kosten.

Wil je meer weten over de televisies die Samsung in 2022 naar Nederland en België brengt? Lees dan verder in de Samsung 2022 lcd led tv line-up. Hier vind je alle specificaties, modellen en prijzen.