Blije winnaar ontvangt Hisense 55U7QF QLED TV

FWD stond van 24 juni tot en met 8 juli in het teken van een winactie. Heb jij meegedaan aan de actie om de Hisense 55U7QF QLED TV te winnen? We hebben erg veel reacties ontvangen, maar uiteindelijk kan er maar één winnen. Heb jij niet gewonnen? Niet getreurd, in de toekomst zullen we vaker winacties houden waarbij je kans maakt op mooie producten.

Op 9 juli hebben we de winnaar persoonlijk op de hoogte gesteld en gisteren was het zover. We reden naar Nijmegen om de televisie persoonlijk te overhandigen aan onze blije winnaar Theo Tomasila.

We wensen Theo veel kijkplezier met zijn nieuwe Hisense 55U7QF QLED TV!

Over de Hisense 55U7QF

De Hisense 55U7QF is een Quantum Dot (QLED) ULED-televisie. Dit model beschikt over de nieuwste innovaties op het gebied van beeld en geluid, en natuurlijk de 4K-resolutie. De Quantum Dot-technologie zorgt bijvoorbeeld voor dynamische en natuurlijke kleuren met een hoge helderheid. Daarnaast is de achtergrondverlichting voorzien van local dimming. Het licht van elke zone kan afzonderlijk worden geregeld, in duizenden helderheidsniveaus. Dit zorgt voor diep zwart en intens wit, zonder overvangen van licht.

Met de Dolby Vision HDR-technologie worden de details van video optimaal aangepast waardoor meer details zichtbaar zijn. Ook HDR10 en HLG worden ondersteund. Hisense gebruikt een technologie voor het inschatten en compenseren van bewegingen (MEMC) om snelle en bewegende beelden duidelijk en vloeiend weer te geven. Met de gepatenteerde Backlight Scanning technologie en Smooth Motion moeten zowel sportbeelden als games haarscherp weergegeven worden. Voor een optimale audioweergave beschikt de tv over Dolby Atmos-geluid.