BenQ presenteert een beamer voor buiten: BenQ GS50

Het lijkt een retroradio, maar de nieuwe BenQ GS50 is toch echt een beamer. Het lijkt dankzij zijn formaat van 15 x 18 x 14 centimeter een goed maatje voor op reis. Er zit bovendien Bluetooth 2.1 in waarmee je je telefoon makkelijk kunt koppelen.

De lamp zelf is ook niet mis. BenQ GS50 biedt een resolutie van 1080p met HDR-ondersteuning en de lamp kan 500 ANSI-lumens tonen. De ‘schermgrootte’ is zo’n 100 inch en de lamp moet zo’n 30.000 uur meegaan. Om het apparaat nog beter voor on the go te maken, kun je de batterij steeds weer opnieuw opladen. Hij gaat ongeveer twee uur mee.

Voorzien van veel uitgangen

Naast Bluetooth kun je de beamer ook aansluiten op andere manieren. Hij is voorzien van veel ports: HDMI, USB-A en USB-C. De fans van de steeds meer verdwijnende 3,5 millimeterport kunnen opgelucht ademhalen: ook die is aanwezig.

Dat hij op een retroradio lijkt, dat heeft wel iets te maken met audio. Hij is voorzien van een 2,1ch geluidssysteem met een IPX2-rating, waardoor hij tegen een paar regendruppels kan. Laat je hem per ongeluk vallen, dan hoeft dat niet zijn einde te betekenen. Hij is bestand tegen vallen van ongeveer 70 centimeter.

BenQ GS50

De BenQ GS50 draait op het Android TV-platform en dankzij de aanwezige 16GB interne opslag kun je er allerlei films en series op downloaden. Qua geluid moet hij dankzij de hoge/midden drivers aan de zijkanten en achterkant, plus een eigen woover, wel iets van je film of serie weten over te brengen.

Ook kan het beeld autofocussen, waardoor je niet steeds zelf op zoek hoeft te gaan naar manieren om je beeld scherp te krijgen op verschillende ondergronden.

Goedkoop is BenQ GS50 niet. Hij is vanaf deze maand beschikbaar voor een prijs van 629 Engelse pond, wat omgerekend 725 euro is. Of hij ook in Nederland verschijnt is nog onbekend. Meer weten over BenQ-beamers? We reviewden recentelijk de BenQ V700001.