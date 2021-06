Review: BenQ V7000i projector met Android TV

BenQ V7000i - Beeldverwerking

De BenQ gebruikt een 0,47 inch DLP-chip die native Full HD gebruikt, maar via pixelshifting 4K toont. Wie nog even wil weten hoe dat in zijn werk gaat kijkt in ons achtergrondartikel over projectoren. Aangezien je pixelshifting kan uitschakelen (via de Silence mode), kan je zelf ook gemakkelijk nagaan wat de winst is. Perfect 4K is het resultaat niet, maar je komt erg dichtbij, en van pixelrooster is er geen sprake meer.

De beeldverwerking op deze BenQ is minimaal. We raden aan om interlaced input (1080i of 576i) te vermijden en je bronapparaten in progressieve video te zetten (720p, 1080p, 2160p). Anders riskeer je moiré-effecten en gekartelde lijnranden vermits de deinterlacing moeite heeft om intelaced video- en filmframerates te herkennen. De ruisonderdrukking is erg matig, laat zelfs in de hoogste stand nog heel wat ruis achter, en is bovendien niet beschikbaar voor 4K input. Laat de laagste stand geactiveerd. MPEG ruisonderdrukking om blokvorming of kleurbanden weg te werken ontbreekt.

Wie het beeld wat extra detail wil geven kan ‘Pixel enhancer’ gebruiken, maar ga niet boven 3 tot 5, de functie zal immers ook ruis accenturen. Kijk je bij verschillende lichtomstandigheden, gebruik dan de LumiExpert functie. Die past de gamma-curve aan op basis van het omgevingslicht, zodat donkere en middentinten helderder of donkerder worden al naar de nood.

Er is motion interpolation beschikbaar, maar die slaagt er niet in om alle judder weg te werken. Laat de instelling minstens op de ‘laag’ of zelfs ‘midden’ stand staan, daarmee weer je het grootste deel judder uit het beeld.