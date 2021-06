Bang & Olufsen presenteert 55 inch versie van Beovision Contour

Bang & Olufsen heeft zijn productassortiment uitgebreid met een 55 inch versie voor Beovision Contour. Het design van de oled-tv is vormgegeven in samenwerking met Torsten Valeur. Het model beschikt over een aluminium frame, die, mooi in marketingtaal, de contouren van het scherm vormt. Daar komt dan ook de naam vandaan, waarschijnlijk.

Bang & Olufsen Beovision Contour

De Beovision Contour met een schermformaat van 55 inch is bovendien voorzien van 3-kanaal en Dolby Atmos-luidsprekertechnologie van Beosound Stage. Achter de luidsprekerkap van Beovision Contour bevinden zich elf luidsprekerdrivers en versterkers. De luidspreker bevat ook 4, 4-inch woofers die zijn ontworpen om een grotere conusbeweging mogelijk te maken, wat zorgt voor een basprestatie tot 30 Hz. Het 55 inch scherm wordt overigens geleverd door LG.

De nieuwe tv van Bang & Olufsen is verkrijgbaar in drie kleuren: zilver, antracietzwart en een goudtint, met bijpassende afwerkingen van stof of houtfineer voor de afdekplaat van de luidspreker. Alle kabels lopen door de centrale achterkant van de tv en zijn aan het zicht onttrokken, voor een “holistisch 360-graden design”. Alle geïntegreerde bronnen kunnen eenvoudig worden bediend met de Beoremote One, een afstandsbediening die is vervaardigd uit één stuk geperst aluminium.

De tv kan op drie soorten standaarden geplaatst worden. De aluminium vloerstandaard kan handmatig aan beide zijden 180 graden worden gedraaid. Beovision Contour kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van de Bang & Olufsen-muurbeugel die zo is ontworpen dat de tv in een passende hoek kan worden geplaatst. De fabrikant heeft ook een tafelstandaard ontwikkeld van massief, rechthoekig aluminium, zodat de tv op een plank of op de vloer geplaatst kan worden.