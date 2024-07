TCL brengt audio van Bang & Olufsen naar zijn televisies

Binnenkort kun je de audiotechnologie van Bang & Olufsen verwachten in de televisies van TCL. Het eerste resultaat van de samenwerking is TCL’s antwoord op The Frame-televisie van Samsung. De komende zes jaar – wat de duur is van de samenwerking – kunnen we meerdere TCL-producten met B&O-technologie verwachten.

In China heeft TCL de Nxtframe TV (A300) aangekondigd. Deze lifestyle-televisie toont gelijkenissen met The Frame van Samsung en kan onder meer kunst tonen wanneer de tv in standby-modus staat. De nieuwe tv is voorzien van een soundbar en subwoofer van Bang & Olufsen. Hieronder valt zowel tuning als sound design. Daarnaast heeft het Deense bedrijf samen met TCL de BeoSonic-interface ontwikkeld waarmee gebruikers de audio-ervaring naar eigen wens kunnen afstellen.

De verwachting is dat TCL tijdens IFA 2024 in september meer over de samenwerking naar buiten brengt voor de Europese markt.