Apple brengt iOS 16, tvOS 16 en watchOS 9 uit

iOS 16

iOS 16 werd op 7 september aan de wereld getoond en is vanaf nu beschikbaar voor je iPhone. De nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple voor je iPhone bevat diverse verbeteringen en vernieuwingen, waaronder widgets op je ontgrendelscherm en de mogelijkheid om berichten in iMessage aan te passen of te verwijderen. Wil je weten welke verbeteringen iOS 16 allemaal heeft gekregen? En wil je weten of jouw iPhone nog de mogelijkheid krijgt om de nieuwste versie van het besturingssysteem te downloaden? Lees dan het artikel: Apple presenteert iOS 16 voor de iPhone: dit is er nieuw.

tvOS 16

Het tv-platform van Apple, tvOS 16, is ook uitgebracht voor het grote publiek. De nieuwe versie komt met een aantal nieuwe functies en verbeteringen. Ten eerste is daar nu ondersteuning voor Matter, de nieuwe smarthomestandaard. Daarnaast kunnen gebruikers nu de controllers van de Nintendo Switch gebruiken. Ook is er nu ondersteuning voor HDR10+ en gepersonaliseerde Spatial Audio-profielen. Een diepere integratie van tvOS met iOS, iPadOS en watchOS zorgt voor betere synchronisatie en nieuwe mogelijkheden. Ook zijn er diverse kleinere verbeteringen doorgevoerd. Updaten kan via Instellingen > Systeem en vervolgens Software Updates. De update is compatibel met Apple TV 4K (versie 1 en 2) en Apple TV HD.

watchOS 9

watchOS 9 komt met nieuwe wijzerplaten voor je Apple Watch. Apple heeft daarnaast meer mogelijkheden voor sporters toegevoegd. Zo zijn er nieuwe schermopties met activiteit-ringen, hartslagzones, hardloopvermogen en hoogte. Ook kun je een race tegen jezelf houden wanneer je routes vaker hebt gelopen. Zo krijg je een seintje of je sneller moet lopen om je tijd te verbeteren. Via watchOS 9 kun je daarnaast een notificatie krijgen of je je medicijnen wel hebt ingenomen. Ook is het bijhouden van je slaap verbeterd. Kijk op de website van Apple voor een volledige lijst van verbeteringen voor watchOS 9.