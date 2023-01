2023 LG oled- en lcd-tv’s krijgen ondersteuning voor DTS:X

Zowel de premium oled- en als de premium lcd-televisies die LG in 2023 op de markt brengt krijgen ondersteuning voor de DTS:X-audiostandaard. Hoewel dit nog officieel bevestigd dient te worden lijkt het echter alleen te gaan om een zogenaamde passthrough-mogelijkheid. Dit betekent dat de televisie het signaal herkent en in bitstream-formaat kan doorsturen naar een soundbar of een receiver dat het DTS:X-signaal volledig kan decoderen.

DTS:X is net als Dolby Atmos een ‘object-based’ surroundformaat dat audio-objecten uit alle richtingen (ook boven de luisterpositie) kan laten komen om zo een indrukwekkendere surroundervaring te creëren. Het audioformaat moet een 3D-audiobeleving bieden waarbij de luisteraar het gevoel krijgt middenin de actie te zitten.

Vooralsnog wordt alleen gesproken over DTS:X. Het is onwaarschijnlijk dat de LG-televisies ook andere standaarden van DTS, zoals DTS-HD Master Audio en DTS 5.1, gaat ondersteunen op de nieuwe modellen.

Disney+ en DTS

Overigens timmert DTS de laatste tijd hard aan de weg. Eerder deze week werd ook bekendgemaakt dat Disney+ de DTS-standaard gaat ondersteunen bij IMAX Enhanced-content. Deze optie zal echter alleen beschikbaar zijn bij voor Imax Enhanced-gecertificeerde apparaten, zoals televisies van Sony en Hisense, en av-receivers van Denon, Marantz en JBL. Xperi zegt dat er in de nabije toekomst meer fabrikanten van televisies en streamingdiensten aan het lijstje toegevoegd zullen worden.