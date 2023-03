XXL-update U30 is uit voor AV-receivers van Denon en Marantz

AV-receivers van Denon en Marantz worden voorzien van een grote update. Sound United brengt een update uit genaamd U30, waarmee wordt verwezen naar de dertigste firmware-update sinds HEOS-componenten werden geïntroduceerd in 2014. Deze update komt niet alleen met cosmetische optimalisaties: ook met nieuwe functies voor je thuisbioscoop.

Auro-3D-layouts

De update komt onder andere met extra Auro-3D-layouts voor Dolby Atmos-plafondluidsprekers (via 4kfilme). Je kunt nu het geluid van de Height van de Auro-3D-layout voorzien via de plafondluidsprekers bij een Dolby Atmos-installatie. Je zou het zelfs kunnen implementeren bij een heel kleine configuratie, zoals 2.1.2 Dolby zonder surround. Een andere functie die naar receivers komt is Dolby Atmos-ondersteuning voor surround-plafondluidsprekers. Dit type schuin gepositioneerde luidsprekers waren eerder nogal een blinde vlek dan Dolby Atmos, maar nu kunnen ook de linker- en rechter plafondluidsprekers meedoen. Hierdoor kan je Auro-3D-opstelling optimaal worden voorzien van Dolby Atmos.

We hebben het eerder al vernomen, maar nu is het er echt: Dirac Live-correctietechnologie op geselecteerde AV-receivers van Sound United. Het gaat hier om de Denon AVC-X3800H, AVC-X4800H, AVC-A1H en de Marantz Cinema 50, Cinema 40 en AV10. De Dirac Live-kamercorrectie kan de omstandigheden in de ruimte nog beter opnemen in de kalibratie, waarbij ongewenste geluidseffecten nog beter worden geëlimineerd. Nieuw is het Dirac Live Active Room Treatment, waarmee je geluidsreflecties kunt minimaliseren. Je kunt daarbij ook professionele microfoons gebruiken mocht je nog accurater willen meten. Maar, er schuilt een addertje onder het gras: Dirac Live kost tussen de 260 en 350 euro. Je vindt de update hier.

AV-receivers van Denon en Marantz

Ten slotte is ook het menu van de Denon en Marantz AV-receivers flink op de schop gegaan. Vooral Selective Quick Select (of Smart Select) is een toevoeging waar lang naar werd uitgekeken. Hiermee zijn bepaalde parameters die je zelf instelt standaard opgeslagen op de functietoets van de afstandsbediening. Denk aan parameters voor de ingangsbron, afspeelinhoud, volume, geluidsmodus en parameters, het kanaalniveau, luidsprekerconfiguratie, HDMI-uitgang, restorer, Audyssey-parameters en Dirac Live. Ook het menu waarin de speakers worden geconfigureerd is aangepast, waardoor het intuïtiever is geworden. Zo zijn er meer tweaks aan andere menu’s, zoals dat je bij internetradio niet meer ziet wat de afspeeltijd is: dat past immers niet helemaal bij radio.

De U30-update is sinds 15 maart beschikbaar voor een aantal typen AV-receivers van Denon en Marantz (zie de bovenstaande tabel voor welke typen).