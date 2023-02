Review: Marantz Cinema 50 – Nieuw, maar toch vertrouwd

Modellen

Niets aan het handje dus. De referentie-Denon speelt als een zonnetje en wacht met smart om naast een testexemplaar van een ander merk voor een artikel als tegenhanger te mogen schitteren. U raadt het al, als eerste diende zich de Marantz Cinema 50 aan. Niet gelijk het topmodel uit deze serie, de Cinema 40, maar eentje die waarschijnlijk wel de meest populaire keuze van de vier modellen zal worden. De Cinema 40 is nagenoeg gelijk aan de Cinema 50, heeft ook 9 versterkers aan boord, maar dan 9 x 125 watt in plaats van 9 x 110 watt. De blindplaat aan de voorkant is daarbij echter wel van aluminium, bij de 50 is dat duidelijk plastic. Verder hebben ze beide 4 subwooferuitgangen die compleet onafhankelijk van elkaar zijn. Bij de Cinema 60 en 70s is het gelijk een stapje terug in kanalen en kun je niet meer de hoogte in. Prima dus als surround genoeg is, maar dat is niet het enige. Het vermogen is ook teruggeschroefd. De Cinema 60 levert 7 keer 100 watt en de Cinema 70s (die overigens een heel mooi slank formaat heeft) slechts 7 keer 50 watt. Deze is dan qua prijs slechts de helft van de Cinema 50, namelijk 1000 euro.