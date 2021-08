Review: Marantz Model 30 – Marantz beweegt naar de high-end

Omdat Denon dit jaar zijn 110ste verjaardag viert, bestond het gevaar dat Marantz in 2020-2021 een beetje in de schaduw zou blijven staan van zijn Japans zustermerk. Met de introductie van de Model 30 en de SACD 30n treedt een van de gerespecteerde hifi-namen ter wereld dan toch in de schijnwerpers. Oef, denken we dan, want als een van de grote historische namen in de hifi-wereld verdient Marantz evenveel liefde als zijn Japanse broeder.

Een Marantz-kenner hoeft maar een blik te werpen op deze nieuwe hogere middenklassers om te realiseren dat het merk klaar is voor een nieuwe start. Qua design was Marantz een beetje zoals McIntosh of Accuphase geworden: wat het product ook was, je zag onmiddellijk uit welke stal het kwam. Op zich geen slechte zaak; herkenbaarheid qua design is iets heel krachtig. Vraag dat maar aan BMW of Bowers & Wilkins. Dat vertrouwde verandert nu op dramatische wijze bij deze twee nieuwe apparaten van Marantz. Qua looks wordt een nieuwe koers gekozen, een die het nodige respect toont voor het mooie verleden van Marantz en toch mikt op de toekomst. Vintage-futuristisch, laten we stellen. Want de Model 30, zo luidt het, is het begin van een nieuwe Marantz. Moederbedrijf Sound United wil met dit duo Marantz herpositioneren en laten terugkeren naar zijn premiumroots. Vormen de Model 30 en SACD 30n een goed begin voor een herboren Marantz?