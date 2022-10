Winkelbezoek Hifi studio Wilbert te Utrecht

Hoewel Hifi studio Wilbert in het oude Utrechtse stadshart is gelegen en sommige automobilisten alleen al bij het idee daar met de auto te moeten rondrijden in de stress geraken, blijkt de situatie bij deze winkel gelukkig een stuk aangenamer. Zo is de winkel met zijn ligging aan de Korte Jansstraat goed bereikbaar voor het in- en uitladen, terwijl parkeren op het verrassend dichtbij gelegen Janskerkhof (wel beperkt aantal parkeerplaatsen) of in de eveneens nabij gelegen parkeergarage aan de Kruisstraat prima mogelijk is. Utrecht staat verder bekend om haar volle culturele agenda, de gezellige pleinen, hippe koffietentjes, kerken zoals de beroemde Dom, de unieke middeleeuwse werfkelders aan de grachten en natuurlijk de nodige bijzondere musea waaronder het spoorwegmuseum en het nationaal museum van Speelklok tot Pierement. Ook Wilbert deelt mee in deze aanstekelijke sfeer en is gevestigd in een mooi monumentaal klassiek winkelpand.

De high-end hifiwinkel 2.0

Het klinkt misschien gek maar het eerste wat mij voor de winkel staand meteen opvalt, is dat er nog sprake is van zo’n heerlijke ‘ouderwetse’ etalage. Met andere woorden geven de grote winkelruiten niet alleen een onverbloemde inkijk in het binnenste van de winkel, maar is er ook echt sprake van een presentatie waarin nog daadwerkelijk producten worden geëtaleerd. Dat zo’n etalage ook anno 2022 nog steeds springlevend kan zijn, blijkt uit een opmerkelijk geplaatst bord waarbij de belangstellende passant wordt aangespoord de gepresenteerde QR code te scannen. Dit is een bijzondere en voor mij nog niet eerder geziene wijze waardoor je in een oogopslag kunt zien wat er op dat moment in de etalage staat uitgestald. Eenmaal binnen blijkt de winkel over een bijzonder aangename ambiance te beschikken. Het is een goed gekozen mengeling van klassieke en moderne elementen, waarbij een mooi subtiele vleug van understatement luxe met de nodige ‘wil ik bekijken’ objecten zijn gecombineerd. Wat ook in één oogopslag meteen duidelijk wordt, is dat de begane grond het sociale hart van de winkel vormt. Op deze verdieping voorzien van een zeer hoog balkenplafond zijn namelijk achteraan de kleurige werkplekken van de drie medewerkers genaamd Olav Blom, Jan-Willem Verbeek en bedrijfsleider Harald Warnier zichtbaar. Maar ook is dit de plaats om iedere binnenkomende klant hartelijk te ontvangen. Verder zijn in dit deel van de winkel dat zowel als showroom en ontvangstruimte dient, de nodige statische opstellingen zichtbaar. Hoewel hier dus van een kop heerlijke koffie of thee en een goed gesprek kan worden genoten, is het ook meteen duidelijk dat je voor de drie luisterervaringen in de andere delen van de winkel moet zijn. Maar voor ik mij kan gaan laven aan de audiogeneugten waar deze winkel zo bekend om staat, maak ik eerst kennis met bedrijfsleider Harald. Hij zal mijn aanspreekpunt voor deze dag zijn en mij bijpraten over alle facetten die met deze één van de oudste hifi speciaalzaken van ons land te maken hebben.

Een vooruitstrevende collectie

Onder het genot van een in mijn geval lekkere kop thee begeven we ons naar de bovenste verdieping, om daar al snel de diepte in te gaan. Want één van de leuke en bijzondere aspecten van deze winkel, is het omarmen van merken die niet op iedere hoek van de straat zijn te vinden. Harald: “Binnen deze hoek van onze muzikale collectie wil ik je graag als eerste meenemen naar de piepkleine maar prachtig klinkende en subliem vervaardigde Hora luidsprekers uit Japan. Kleine audiojuweeltjes van meesterontwerper Atsuki Aoyagi die op ambachtelijke wijze helemaal door hem alleen worden vervaardigd. Hora wordt dan ook getypeerd door een totaal afwijkende vormgeving, materiaalkeuze en denk- en werkwijze. De werkplaats die zich in een landelijk dorp in Hikone City bevindt, is omgeven door meren en bergen. Atsuki doet in deze inspirerende omgeving het hele productieproces in zijn eentje en daarbij moet u denken aan hout- en metaalbewerking, lakken, enz. Hoewel het aantal producten dat op deze wijze kan worden vervaardigd natuurlijk beperkt is, heeft dit wel tot gevolg dat dit echt producten zijn met een ziel. Ze bieden namelijk een soort beleving en zintuigelijke ervaring, die je nooit in massa geproduceerde producten tegen zult komen. Later vandaag zal ik je met veel plezier met enkele van deze bijzondere luidsprekercreaties kennis laten maken.”

Boenicke

“Een ander merk wat wij graag verkopen, zijn de uit Zwitserland afkomstige Boenicke luidsprekers. Net als Hora gaat het hier om een zeer bijzonder en positief van de grote massa onderscheidend merk wat in 1999 is opgericht. Doel van oprichter en eigenaar Sven Boenicke, is om producten te bedenken en vervaardigen die een eerlijke levenswijze en een nauwkeurige observatie weerspiegelen. Daarom is het één van de weinige bedrijven die hun luidsprekers van massief hout bouwen. Door de CNC gefreesde behuizingen probeert het merk weliswaar hun luidsprekerlichamen zo solide en niet-resonant als mogelijk te maken. Maar de reden waarom dan toch van massief hout gebruik wordt gemaakt, heeft te maken met het gegeven dat ieder gebruikt materiaal een eigen sterke invloed op de wijze waarop de luidsprekerdriver zelf klinkt heeft. Hoe bijzonder dit merk is, blijkt ook uit de gebruikte materialen voor de luidsprekerunits en overige onderdelen. Wat namelijk te denken van een uit echt hout vervaardigde conus en papieren(!) spreekspoel voor de laag/middendriver bij de W11 en W13 modellen. Of de 7,68 cm grote breedband unit die op het W5 instapmodel en W22 topmodel na, overal in verwerkt zijn. Zelfs aan de ontkoppeling van de luidsprekers met de ondergrond is bij ieder van de vijf modellen opmerkelijk veel aandacht besteed. Allemaal ten faveure van een dermate muzikaal betrokken, expressief en vanzelfsprekende weergave, als maar weinig andere merken op deze wijze weten te bereiken.”

Gedegen werkwijze

“Wanneer we de aandacht van de door ons gevoerde producten naar Wilbert als winkel verleggen, blijkt dat wij een detaillist zijn die graag een lange verstandhouding met onze klanten aan willen gaan. De meesten komen hier al heel lang en als consument zie je hier ook altijd dezelfde gezichten van het winkelteam. Hoewel ik er zelf nog het kortste bij ben, is twintig of zelfs dertig jaar in dienst geen uitzondering. Hoe dat komt? Ik denk door het goede werkklimaat en omdat we met hart en ziel kunnen werken waar we goed in zijn en wat we leuk vinden. Verder moet je Wilbert zien als een winkel die niet met prijzen stunt, maar waar je wel een heel zorgvuldig gekozen assortiment tegenkomt. Ook wordt iedereen bij ons ook daadwerkelijk geadviseerd. Een duidelijke leidraad omtrent het aanschafadvies en desgewenst ook de vervolgstappen voor de toekomst. We kennen veel van onze klanten zelfs zo goed, dat ze na enige tijd echt vrienden worden. Daarbij attenderen we ze op het binnenkomen van nieuwe producten waarvan we weten dat die goed in hun systeem zouden passen. Een mooie audioset is immers een project wat vele jaren in beslag kan nemen. Daardoor kunnen we goed zien dat mensen door de jaren heen steeds verder doorgroeien naar een nog mooier iets. Dat is niet alleen voor beide partijen enorm leuk om aan te werken, maar het geeft ook veel voldoening en plezier.”

Thuisdemo

“Hoewel een gratis thuisdemo tegenwoordig steeds lastiger wordt door de alsmaar kleinere marges waar bepaalde winkels genoegen mee moeten nemen. Toch is het bij ons nog steeds mogelijk om van bijna ieder hier verkocht product een thuisdemo aan te vragen. Dit is gratis, zonder borg en we plaatsen het netjes bij de klant thuis. Het enige wat we vooraf niet weten, is of bijvoorbeeld luidsprekers goed met een bepaalde ruimte samengaan. Om dit soort dingen goed in te kunnen schatten vragen we foto’s van de ruimte te maken en voeren we natuurlijk vooraf de nodige gesprekken om een zo goed mogelijke inschatting van de situatie daar ter plaatse kunnen maken.” Waar ik enorm benieuwd naar ben is of jullie met het voortschrijden van de jaren een verschuiving merken qua leeftijd en/of klantbehoefte. “Het is een feit dat de groep hifi kopers aan het vergrijzen is. Natuurlijk komen ook in dat segment nieuwe jongere mensen bij, maar zo’n topsysteem is vaak een streven van jaren en koop je niet op een onbezonnen zaterdagmiddag. Toch zijn er zeker door de coronapandemie dingen opmerkelijk ‘opgeschud en veranderd’. Mensen werkten en werken nog steeds veel vanuit huis en daardoor ontstond de behoefte dat er thuis toch ook een nieuw beter geluid nodig was. Net als veel collega’s zagen we dus ook ineens opmerkelijk veel nieuwe mensen de winkel instappen of bestellingen plaatsen via onze webshop.”

Tiny house en wonen in de stad

“Maar als ik het over echte verandering heb, kun je ook denken aan vaak relatief jonge mensen die meer met de aarde zijn begaan, denken aan hun ecologische voetafdruk en veel minder streven naar materialisme en dingen bezitten. Toch zijn er gelukkig ook bij deze groep mensen met een hoog bewustzijn die streven naar een goed geluid en fijne muziek. Om dat om te zetten naar zo’n klein vloeroppervlak zoals bijvoorbeeld dat van een tiny house, of een modern appartement in een stadse omgeving is natuurlijk altijd een uitdaging. Maar met merken zoals onder andere Hora Audio en Boenicke zijn wij als geen ander in staat om ook bij deze vaak prachtig intrigerende woningen een uitzonderlijk goed geluid neer te zetten. Door onze grote expertise en ons uitgewogen assortiment, hebben wij ook een landelijke functie. We krijgen dus door onze centrale ligging en assortiment, ook mensen uit de rest van Nederland. Maar ook komen veel klanten soms alleen maar even langs voor een kop fijne koffie en een goed gesprek. Daarbij hoeft het dan helemaal niet te gaan over een mogelijk nieuwe aankoop, maar vertellen de mensen over wat ze bezighoudt in het leven.”

Bijzondere ervaring in het souterrain

Na dit gloedvolle betoog is het de hoogste tijd om zelf eens met de geneugten van Hifi studio Wilbert kennis te maken. Om een logische volgorde aan te houden besluiten we te starten in het souterrain. Dit blijkt geen hele grote verdieping maar wel eentje die is voorzien van een groot arsenaal aan accessoires op velerlei gebied. Van spikes en netsnoeren, tot onderleg schijfjes en MC- en MM elementen. Ook zichtbaar zijn stereo apparatuur en luidsprekers van onder andere Moon, Graham Audio, Naim, Boenicke, Rega, Audio Physic, Bowers & Wilkins, Neat Acoustics, NAD en Blue Sound. Ook hoofdtelefoons zijn hier van de partij en dan moet u denken aan merken als Grado, Bowers & Wilkins, HIFIman en Meze. Voor deze gelegenheid heeft Harald een paar ieniemienie kleine W5 luidsprekers van Boenicke voor mij klaargezet aangestuurd door een Naim Uniti Atom. Nu ben ik toch echt wel wat gewend op audiogebied, maar zo klein als de W5 heb ik nog nooit een serieuze luidspreker gehoord. Je zou denken dat dit echt te klein is om van een serieuze weergave te kunnen spreken, maar niets blijkt minder waar. Want zodra de eerste klanken de ruimte instromen valt mijn mond bijna letterlijk open van verbazing. Zo puur, zo tastbaar, maar ook zoveel speelvreugde en muzikale communicatie die ogenblikkelijk aangeeft dat hier echt wat bijzonders staat te spelen. “Goed hè?” staat Harald mij glunderend aan te kijken. “Wat jij nu ervaart hadden wij ook de allereerste keer dat we ze hoorden. Liefde op het eerste gezicht”. Na nog wat nummers te hebben gedraaid op dit aanstekelijke mini muzieksysteem met maximale prestaties, wordt het tijd om het hogerop te zoeken.

Thuisbios en topstereo op de eerste verdieping

We begeven ons nu naar de eerste verdieping. Deze is net als de tweede verdieping voorzien van een voorportaal waar behalve een groot aantal luidsprekers, ook een flink assortiment aan apparatuur in hoge stellages klaarstaat om indien nodig naar de luisterruimte te transporteren. Aanwezig zijn bioscoopsets en luidsprekers van Bowers & Wilkins, NAD en Audio Physic. Terwijl op het gebied van stereoapparatuur en luidsprekers Naim, Boenicke, Hora Audio, Gauder Akustik, Moon, Graham Audio, Audio Physic, Prima Luna, Rega, Magnepan en Devialet de toon aangeven. Zijn dat qua hoofdtelefoons Stax, Focal, Grado en HIFIMAN. Hoewel er ten tijde van mijn bezoek een paar mooie Graham LS8/1 luidsprekers op een PrimaLuna Evo 300 Hybrid geïntegreerde versterker en Moon 280D DSD Mind 2 DAC/streamer zijn aangesloten, Blijkt ook de top SE+ versie van de ogenschijnlijk zelfde mini Boenicke W5 luidsprekers aanwezig te zijn. Niets ten nadele van de mooie Graham’s, maar ik was gewoon heel benieuwd of zo’n veel duurdere variant van een op het oog zelfde luidspreker nog zoveel verschil zou maken. Nou lang hoefde ik daar niet over na te denken, want al bij de eerste akkoorden is er meteen een nog veel betere weergave waarneembaar. Zo is er niet alleen nog meer doorzicht, zuiverheid en zeggingskracht, maar is er ook meer volwassenheid, gemak en realisme waarneembaar. Toch is het uiteindelijk vooral de voor het formaat bizarre schaalgrootte en bijna fysieke tastbaarheid die heel bijzonder zijn. Een prachtig intrigerend product.

High-end audio met supersets

Normaal bewaar je het mooiste voor het laatst en in absoluut opzicht is dat ook zeker het geval. Maar de Boenicke W5 SE+ vergeet ik toch niet snel meer. Een gegeven wat denk ik vooral te maken heeft met het feit dat je niet verwacht dat zoiets kleins, zo enorm goed kan spelen. Terug nu naar de hoogste verdieping waar de fijnproever kan kiezen uit: Aurender, Boenicke, dCS, Devialet, Pass Labs, Audio Physic, Prima Luna, Graham Audio, Spectral, Naim, Moon en Gauder Akustik. Voor deze laatste uitsmijter van dit bezoek heeft Harald een super gracieuze sneeuwwitte Estelon YB mk 2 voor mij opgesteld. Een prachtig ontwerp wat ik zelf ook onlangs thuis heb getest en vele niet te versmaden eigenschappen binnen één luidsprekerontwerp weet te verenigen. Als aansturing is er gekozen voor een Spectral DMC 30 SC voorversterker in combinatie met een DMA-280S eindversterker en MIT bekabeling. Als bron zet een Moon 680D DAC met MiND2 streaming module, terwijl een top Finite Elemente Pagode Master Reference mk II audiorack ervoor zorgt dat ieder component op zijn maximum kan presteren.

Spectral

Nu hoor ik op dagelijkse basis veel verschillende audiosystemen, maar het is altijd meteen duidelijk wanneer er van Spectral versterkers gebruik wordt gemaakt. Een absoluut topmerk waarbij de makers (Keith Johnson en zijn team) er veel waarde aan hechten dat de weergave maximaal eerlijk, accuraat, realistisch en met een zo groot mogelijke bandbreedte klinkt. Om dit te bereiken steekt het inmiddels 45-jarige merk al sinds 1977 zijn nek uit op het gebied van vooruitstrevende technologische ontwikkelingen. Had het merk in vroegere jaren onder sommigen nog de naam als wat zakelijk en tonaal minder verzadigd. Sinds de super veloce techniek alweer de nodige jaren geleden zijn intreden heeft gedaan, is alles anders geworden. Snelheid en accuratesse werden namelijk vanaf dat moment consequent gecombineerd met prachtige natuurlijke klankkleuren en echte drive en slagkracht. Samen met de bezielend en vloeiend spelende Estelon luidsprekers uit Estland en de natuurlijke weergave van Moon elektronica, staat er een systeem te spelen waaraan je direct hoort waarom het zo bijzonder is. Dat begint al met een geweldig mooie schaalgrootte en zeggingskracht. Dat in combinatie met een enorm gemak, volle en rijke organische klankkleuren, een hoog oplossend vermogen en een volledige afwezigheid van vervorming, zorgen voor een heerlijk betrokken weergave. Een signatuur waar het heel lang zonder enige vermoeidheid naar luisteren is en door zijn goed gekozen symbiose een ideale proeve van bekwaamheid vormt.

Conclusie

Over hifi studio Wilbert vallen nog veel meer pagina’s tekst te vullen. Maar de beste wijze om nog meer over deze traditioneel en gedegen werkende winkel te weten te komen, is nog altijd door een eigen bezoek af te leggen. De ligging precies in het midden van Nederland zorgt voor een goede bereikbaarheid vanuit alle windstreken en dat samen met het brede scala aan goed gekozen merken, de unieke collectie, de grote vakkennis, de drie demoruimtes en de noodzakelijk ondersteunende expertise van Jan Willem, Olav en Harald voor de toekomst, maakt deze winkel onweerstaanbaar voor de echte muziekliefhebber.

