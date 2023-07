Review: Naim NSC 222, NAP 250 & NPX 300

Luisteren met NPX 300

Daarvoor wordt de optionele NPX 300-voeding in stelling gebracht. Laat ik meteen duidelijk zijn en vermelden dat u voor deze toevoeging nogmaals 7.000 euro moet neerleggen. Dat is hetzelfde bedrag als de NSC 222 zelf ook al kost en is dus verhoudingsgewijs fors. Qua installatie is het heel eenvoudig en hoeft u enkel de netkabel uit de voorversterker te trekken en in de voeding te steken. Vervolgens schroeft u de twee doorlusconnectoren aan de achterzijde van de NSC 222 los en sluit u de dikke Burndy-voedingkabels op de daarvoor bestemde aansluitingen aan. Voor de ‘old school’ Naim-liefhebber gaat nu meteen de zon schijnen. Want terwijl de combinatie NSC 222 met NAP 250 nog voor enige verdeling van de meningen kan zorgen, draait deze door de toevoeging van de NPX 300 meteen naar een fermer “ja”. Niet zo gek als meteen de kracht, kleur, drive en het gemak in de weergave toenemen en de klank daardoor in sommige opzichten meer lijkt op de vroegere Naim-sound. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ja en nee. Want hoewel ook de grootsheid en grandeur toenemen, blijven de hogere universele inzetbaarheid, neutraliteit en het oplossend vermogen eveneens volledig aanwezig. Best of both worlds dus. Naast de forse meerprijs is de enige kanttekening die ik nog wil plaatsen dat de NSC 222 met NAP 250 zonder voeding, wat mij betreft in sommige settings nog net nog wat meer als een (super) eenheid kan spelen. Het is dan allemaal wat subtieler, luchtiger en lichtvoetiger. In sommige combinaties kan dit als beter of prettiger overkomen, terwijl het leeuwendeel van de kopers – denk ik – uiteindelijk voor de weergave met de NPX 300 zal kiezen. Fijn dat er dus keuzes zijn en mooi is dat u de aanschaf gefaseerd kunt doen. Als laatste heb ik tijdens de test helaas geen mooie platenspeler voorhanden. Dat is jammer want ook de phonotrap schijnt van grote klasse te zijn. Maar dat heb ik dus niet kunnen checken.