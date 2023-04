iEar’ invites: Focal & Naim – Musical Evenings

Met name de eerder dit jaar gelanceerde nieuwe Classic reeks van Naim zal het middelpunt van de avond vormen. Al enkele jaren is Naim uiterst succesvol met haar Uniti serie. All-in-one producten uitgerust met de beste en meest up-to-date streaming audio mogelijkheden. Voor luisteraars die ook graag gebruik willen maken deze fantastische mogelijkheden, maar dan op een nog hoger audio kwaliteitsniveau, kunnen nu kennis maken met de componenten uit de nieuwe Naim Classic reeks: de Naim NSC 222 streamer / voorversterker, de Naim NAP 250 eindversterker en de Naim NPX 300 voeding. Voor de demonstratie worden de Focal Sopra 2 luidsprekers gebruikt.

Bezoekers kunnen onder het genot van een hapje en een drankje luisteren naar de nieuwe componenten uit de nieuwe Naim Classic reeks, waarbij de mensen van Focal / Naim importeur Latham Audio alle ins-en-outs over de nieuwe reeks uit de doeken komen doen, want er is veel te vertellen over de nieuwe versterkertechnologie, de high-end streaming audio mogelijkheden en het upgrade pad in deze lijn.

Het beloven gezellige, leerzame, maar bovenal muzikale Musical Evenings te worden!