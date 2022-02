We hebben er heel wat jaren op moeten wachten, maar geheel onverwacht heeft de Engelse audiofabrikant Naim recent toch haar allereerste analoge draaitafel geïntroduceerd en wat voor één! Deze prachtige sculptuur genaamd Solstice verenigd op prachtige wijze de oude Naim deugden met het nieuwe Naim uiterlijk. Een voorkomen zoals we dat bij de Uniti modellen en natuurlijk de indrukwekkende Statement al goed kunnen zien en een wit in plaats van groen merklogo en voorzijde van transparant gepolijst acryl bezit. Maar daar blijft het niet bij want deze high-end draaitafel wordt werkelijk enorm compleet en zelfs ingeregeld geleverd. Denk bij dat eerste aan een (Naim) draaitafel, arm, element, voeding en zelfs een bijbehorende phonotrap! Hoe dit alles in werkelijkheid toont en vooral klinkt, kon ik op 13 oktober bij importeur Latham Audio in het Noord-Brabantse Alphen zelf gaan ervaren.

Voor het typisch Britse audiomerk Naim heb ik al sinds jaar en dag een speciaal plekje in mijn muzikale hart ingeruimd. Het is een diep geworteld gevoel wat al tijdens de beginjaren van het merk zo typerend is en buiten de robuuste en nogal eigenzinnige bouwwijze ook een weergave bezit met een unieke eigenheid. Een typerende signatuur waarbij naast een heerlijke dosis ‘ruwe’ muzikale energie, ook de ‘jumpfactor’ of luchtgitaar spelen wordt opgewekt. Het mooie van de laatste generaties is dat deze ‘oude’ eigenschappen behouden zijn gebleven, maar inmiddels worden gecombineerd met meer verfijning, neutraliteit en een mooie gelaagde ruimtelijkheid. Daardoor is de universele inzetbaarheid fors toegenomen en weten steeds meer muziekliefhebbers dit iconische merk uit Salisbury te vinden vanwege de aanstekelijke combinatie van spelplezier en opmerkelijk diep genieten.