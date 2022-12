Verslag: Fabrieksbezoek Primare 2022 – “Lagom” in alle opzichten

Demoruimte

Na de interessante rondleiding waarbij we ook met het kleine maar wel buitengewoon gemotiveerde team kennis kunnen maken, is het de hoogste tijd om de demoruimte te betreden. Op het eerste gezicht lijkt er sinds mijn laatste bezoek niet zo gek veel veranderd. Het eerste wat mij opvalt is dat de heerlijk extravagant gestileerde en bijzonder goed klinkende The Kiss-luidsprekers van Vienna Acoustics inmiddels plaats hebben gemaakt voor de meer modaal geprijsde QR-serie van het Deense merk Audiovector. Een heel bewuste keuze zoals CEO Siemen Algra verklaart: “Het is zeker waar dat de top high-end The Kiss-luidsprekers hier enorm goed presteerden, maar voor homecinema en meerkanaals demonstraties hadden we natuurlijk meer luidsprekers nodig. Doordat we op nationale en internationale beurzen regelmatig over en weer spullen uitlenen, zijn we op een gegeven moment in contact gekomen met de Deense luidsprekerfabrikant Audiovector. Een heel veelzijdige luidsprekerfabrikant die niet alleen slechts 30 km van het Zweedse Malmö bleek te zijn gesitueerd, maar ook door hun nieuwe meer betaalbare QR-serie precies de configuratie kon leveren die wij nodig hadden. Hoewel we in eerste instantie dachten dat de kleinere vloerstaande QR 5’s als hoofdluidsprekers prima zouden voldoen, zijn we na een poosje toch naar het topmodel QR 7 geswitcht. Deze had nog meer drive, gemak en impact, waardoor de hoge kwaliteiten van onze binnenkort te introduceren SPA25 Prisma meerkanaals homecinema geïntegreerde versterker en eveneens nieuwe acht kanaals A35.8 eindversterker, nog beter tot hun recht zouden komen”. Voor de sub, achter-, zij-, boven- en centerkanalen zijn verschillende andere modellen (o.a. QR Wall, QR Sub en QR C) uit deze serie ingezet. Als beeldscherm is een mooi LG OLED-scherm aan de muur opgehangen, terwijl een flink aantal verschillende Primare-producten op een drietal lage racks staat opgesteld. Een viertal in de hoeken geplaatste DAAD 4’s van het Italiaanse Acoustica Applicata completeren het zowel sobere als smaakvolle totaalgeheel.