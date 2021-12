Artsound Brainwave 03

Omdat het betere geluid begint bij de betere stilte, combineren deze Brainwave 03 earbuds de nieuwste noise cancelling technologie en dubbele microfoon, met een uitgekiende EQ-functie. Dit moet resulteren in hoge en lage tonen puur klinken, aangezien elk storend geluid netjes is weggefilterd. Switchen tussen je playlist en een telefoontje doe je intuïtief, dankzij de touchcontrol. Deze Brainwave earbuds zitten volgens de fabrikant comfortabel en stabiel én zijn waterbestendig. Om zeker te zijn dat ze elk oor passen, levert Artsound aangepaste eartips mee. Deze earbuds geven je een autonomie tot 4 uur en de stijlvolle case is meteen ook je oplader: goed om tot 12 uur draadloos te genieten. De Artsound Brainwave 03 kost 79,99 euro.