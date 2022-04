Technics SL-1200M7L: Jubileum DJ-draaitafel in zeven kleuren

Dit product is een ‘special edition’-model op basis van de SL-1200MK7, die in 2019 werd uitgebracht. Het model zal beschikbaar zijn in zeven limited-edition-kleuren om de straatcultuur te weerspiegelen waaruit dj’s zijn voortgekomen. De toonarm is geanodiseerd in een gouden tint en het bovenpaneel is voorzien van een speciale badge met een gegraveerd serienummer dat het limited edition-model vertegenwoordigt. De speciale accessoires zijn onder andere een slipmat met goudkleurig Technics-logo en een 50-jarige jubileumsticker.

Een beperkt aantal van 12.000 exemplaren zal wereldwijd worden uitgebracht als jubileummodel voor het 50-jarig bestaan van de SL-1200-serie.

Kenmerken van de Limited Edition SL-1200M7L

Het Limited Edition-ontwerp is gebaseerd op de SL-1200MK7 en is verkrijgbaar in zeven kleuren (zwart, rood, blauw, wit, groen, geel, beige)

Accessoires die uniek zijn voor het Limited Edition-model, inclusief een slipmat met een goudkleurig logo

Snoerloze, direct aangedreven motor voor een stabiele rotatie, vrij van ‘cogging’

Zeer gevoelige, maar robuuste toonarm die nauwkeurig het signaal leest

Plateau met twee lagen structuur met verbeterde trilling dempende prestaties

Behuizing met hoge stijfheid en isolator met hoge demping voor grondige uitschakeling van alle trillingen

Instelfunctie voor startkoppel/remsnelheid

Pitch Control-functie voor een nauwkeurige en stabiele pitchaanpassing

Omgekeerde afspeelfunctie vergroot de flexibiliteit van DJ speelstijlen

De Stylus Illuminator maakt gebruik van een duurzame LED met hoge helderheid

De Technics SL-1200M7L kan vanaf nu worden besteld, maar zal pas na de zomer geleverd worden. Over de prijs is nog niets bekendgemaakt.