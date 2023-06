Het is nog geen tien jaar geleden dat de ‘terugkeer’ van Technics werd aangekondigd. Alle aandacht ging toen naar de reïntroductie van de SL-1200, een van de meest iconische platenspelers ooit. Inmiddels is het aanbod van het Japanse merk heel wat aangedikt – en niet enkel met uitvoeringen van die direct-drive draaitafel. Er is een volledig assortiment aan hifi-apparaten opgedoken, onderverdeeld in een Premium Class, Grand Class en Reference Class. De producten uit die laatste categorie zijn de vlaggenschepen met bijhorende prijskaartjes. De SL-G700M2-speler die we hier bekijken komt echter uit de Grand Class. Je zou dus kunnen stellen dat het een middenklasser is bij Technics, maar aangezien de Japanners het budgetsegment links laten liggen moet je het eerder bekijken als een hoger gepositioneerd bronapparaat.

De SL-G700M2 kun je zien als de perfect aanvulling op zo’n SL-1200-draaitafel. Het is namelijk een brontoestel dat alles doet behalve vinyl afspelen. Net zoals de Rotel DT-6000 die we eerder bekeken, is dit een speler die zowel schijfjes als streams kan afspelen. Aangezien Technics een Japans merk is, verbaast het ons helemaal niet dat naast muziekcd’s SACD-schijven en zelfs discs met MQA-bestanden welkom zijn. De SACD heeft in het verre Oosten nu eenmaal nog wel z’n aanhang. Wat de vele streamingfuncties en schijfjesspeler samenbindt is het DAC-gedeelte in de SL-G700M2. Die kun je ook rechtstreeks aanspreken. Kortom, het is echt wel een veelzijdig ding.