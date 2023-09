Technics introduceert Grand Class SL-1200GR2 en SL-1210GR2 draaitafels

De Technics Grand Class SL-1200GR2 en SL-1210GR2 zijn twee nieuwe direct-drive-draaitafels en is de tweede generatie binnen de serie GR-spelers. Het verschil tussen beide modellen minimaal. De SL-1200GR2 is zilverkleurig, terwijl de SL-1210GR2 de zwarte versie is.

“We wilden voortbouwen op de reputatie van ons bestaande ontwerp. De nieuwe GR2 is dan ook ontwikkeld rond de iconische direct aangedreven motor zonder ijzeren kern en met superieure rotatieprecisie”, vertelt Frank Balzuweit, Senior Product Manager bij Technics Europe. “We hebben gekeken naar hoe we de nauwkeurigheid van de signaalverwerking in onze digitale audiocomponenten hebben verbeterd, vooral die van de reference-class versterker SU-R1000, die analoge vinylsignalen optimaliseert met behulp van complexe digitale technologie. We hadden ons tot doel gesteld om de precisie van onze direct-drive-technologie naar een hoger niveau tillen, wat we hebben kunnen realiseren door de motortrillingen te beperken. De sinusgolven van de aandrijving zijn geoptimaliseerd door het PWM-signaal te genereren met behulp van ΔΣ (delta-sigma) modulatie, zoals ook werd toegepast in onze volledig digitale versterker”, legt Frank Balzuweit uit.

Er is met het motorbesturingssignaal van de nieuwe SL-1200GR2 en SL-1210GR2 een enorme stap vooruit gezet, aldus de fabrikant. De rotatiesnelheid van de nieuwe GR2 moet zeer nauwkeurig zijn dankzij de frequentiemotor die werkt op basis van magnetische voedingsgeneratie. Qua uiterlijk houdt men zoveel mogelijk het ontwerp van de voorganger aan met het uit twee lagen bestaande onderste chassis van aluminium en BMC. De uit twee lagen bestaande draaiplateau van aluminium met zware rubberen demping, de S-vormige aluminium toonarm en de isolerende pootjes keren ook weer terug.

Prijs en beschikbaarheid

Verdere informatie ontbreekt voorlopig nog, dus hier moeten we het mee doen. De nieuwe Technics SL-1200GR2 en de SL-1210GR2 zijn verkrijgbaar vanaf oktober 2023 bij erkende Technics-dealers. Prijzen zijn nog niet bekend.

