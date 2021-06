Sonus faber breidt Lumina-familie uit met Lumina II en Lumina V

De Lumina-collectie van Sonus faber werd in september 2020 officieel gelanceerd en blijkt volgens de fabrikant een groot succes. De nieuwe luidsprekers behouden de eenvoud van het ontwerp van de vorige modellen, waarbij de minimalistische esthetiek elk detail zowel visueel als akoestisch aantrekkelijk moet maken. Het meerlaags hout van de frontplaat is verkrijgbaar in drie afwerkingen: matte houtafwerkingen Walnut en Wenge met esdoorn inleg en het klassieke Piano Black. De kast is uitgevoerd in zwart leer, trouw aan de traditionele productlijn van Sonus faber.

Sonus faber Lumina II

De Lumina II is de tweede boekenplankspeaker in de collectie, naast de Lumina I, met een groter volume en 150 mm mid-woofer. De Lumina II heeft een compact en veelzijdig ontwerp dat geschikt is voor plaatsing in een boekenkast of rek. De luidspreker kan ook op een standaard worden geplaatst als de achterste surroundkanalen in een thuisbioscoopsysteem.

Sonus faber Lumina V

De Lumina V is het nieuwe vlaggenschip van de collectie. Het nieuwe drieweg vloermodel beschikt over diverse nieuwe elektro-akoestische oplossingen. De interne midden-hoog behuizing is ontworpen met de iconische luitvorm, een uniek kenmerk gecreëerd door Sonus faber en het belangrijkste kenmerk van het merk sinds de oprichting in de jaren negentig. Deze functie is in staat om de structurele stijfheid en de akoestische prestaties van het middenbereik te maximaliseren en tegelijkertijd staande golven binnen het akoestische belastingsvolume te verminderen.

Het midden- hoog crossover-netwerk “Hybrid IFF – Paracross Solution”-reeks combineert Interactive Fusion Filtering, voor het eerst geïntroduceerd in de Maxima Amator, met de Paracross Topology, waarbij reactieve componenten (condensatoren en inductoren/spoelen) op de negatieve rail van het circuit worden geplaatst. De voordelen zijn onder meer een vermindering van de EMF (Electro Motive Force) van de drivers, waardoor ze op een maximaal onderling verbonden en organische manier kunnen werken, en een verlaging van de crossover-gevoeligheid voor radiofrequenties, waardoor de geluidsdefinitie verder wordt verbeterd.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Lumina II en Lumina V zijn vanaf augustus 2021 verkrijgbaar via geautoriseerde Sonus faber dealers. De adviesprijzen bedragen: