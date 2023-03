Sonos wil van de hdmi-kabel voor soundbars af

Er zijn vandaag de dag al wat opties voor draadloze communicatie tussen de televisie en een luidspreker, waaronder soundbars van Samsung die draadloos met een Samsung-televisie kunnen communiceren, Amazon-luidsprekers die draadloos aan een Amazon Fire TV gekoppeld kunnen worden en de Apple HomePod die zonder kabels aan een Apple TV-mediaspeler gekoppeld kan worden.

Volgens Sonos CEO Patrick Spence maken nog niet veel mensen gebruik van deze draadloze oplossingen maar wil hij wel zo snel mogelijk naar een wereld waar de hdmi-kabel tussen de tv en de soundbar tot het verleden behoort. Hiermee wordt de installatie weer een stukje eenvoudiger gemaakt en hoef je weer een kabel minder weg te werken.

Een draadloze connectie tussen een Sonos soundbar of luidspreker en een televisie staat dus op de to do-list van Sonos, maar hiervoor moeten de luidspreker en de televisie wel compatibel met elkaar zijn. Daar zit dan ook de uitdaging, want hoe gaat Sonos tv-fabrikanten zover krijgen om de technologie van het Amerikaanse bedrijf in televisies te verwerken? Waarschijnlijk wordt dit allemaal binnen het Home Theater OS waar we al een tijdje geruchten over horen ontwikkeld. Met dit platform wil Sonos zich meer gaan focussen op apps en ervaringen direct op de televisie.