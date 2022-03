Sonos werkt aan ‘Home Theater OS’ voor streaming

Uit vacatures blijkt dat Sonos op zoek is naar werknemers voor een nieuw ‘Home Theater OS’ project. Exacte details over dit project ontbreken maar volgens Protocol wil het bedrijf zich meer gaan focussen op apps en ervaringen direct op de televisie. Uit de taakomschrijvingen valt op te maken dat Sonos een grotere rol wil gaan spelen op het gebied van tv-streaming door zelf apps en overkoepelend besturingssysteem te gaan ontwikkelen.

Hoe Sonos dit idee precies vorm gaat geven is nog onduidelijk meer eerder heeft het bedrijf al gedacht aan soundbars die tegelijkertijd een mediaspeler zijn aangezien ze apps kunnen draaien, vergelijkbaar met Android TV. Ook heeft Sonos in het verleden gesprekken gevoerd met tv-fabrikanten om televisies uit te rusten met luidsprekers van het bedrijf. Aangezien Sonos nu pas begint aan de ontwikkeling van de software moeten we nog even geduld hebben om het resultaat te kunnen zien.