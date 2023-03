Sonos ondersteunt nu Dolby Atmos voor Apple Music

Sinds nu is het mogelijk om met je Sonos-speaker te luisteren naar Apple Music in Dolby Atmos-geluidskwaliteit. Je herkent de functie niet aan de naam Dolby Atmos, maar aan de naam ‘spatial audio’ (ruimtelijke audio). Voordat je deze ondersteuning kunt gebruiken op je Sonos-apparatuur heeft het eerst een update nodig.

Spatial audio wordt toegevoegd in de 15.2-update van Sonos, zo geeft een Reddit-gebruiker aan. Het is een functie die niet op alle Sonos-speakers wordt ondersteunt: niet op de kleinere apparaten en ook op veel wat oudere apparaten niet. De Sonos-systemen waarop je het kunt verwachten is de Sonos Era 300, Sonos Arc en Sonos Beam (de tweede generatie).

Apple Music

De functie kan worden gebruikt door Apple Music te starten. Zie je daar het Dolby Atmos-logo dan ben je klaar om naar deze spatial audio te luisteren. Krijg je de update niet automatisch, check dan de App Store van Apple of de Play Store van Google om de update alsnog handmatig te downloaden. Hij is sinds gisteren (dinsdag) wereldwijd beschikbaar als download.

Het is voor het eerst dat ruimtelijke audio wordt ondersteund op Sonos-apparaten door een muziekstreamingdienst: andere streamingdiensten bieden het überhaupt niet of nog niet in combinatie met Sonos. Apple zet sowieso hoog in op ruimtelijke audio: het klinkt ook daadwerkelijk heel anders. Ruimtelijke audio is het verschil tussen een orkest laten spelen in je huiskamer, of in het Concertgebouw met al zijn perfecte akoestiek. Het geluid klinkt aanzienlijk rijker en.. ruimtelijker dus.

Spatial audio op Sonos

Het is nog onbekend of andere Sonos-producten de mogelijkheid in de toekomst ook krijgen. Voor nu lijkt het alleen op de duurdere, nieuwe producten van toepassing. De Era 300 is bijvoorbeeld net pas aangekondigd. Era 300 is een flinke luidspreker met meerdere drivers om ruimtelijke audio nog beter weer te geven. Bij deze audio-gadget is één van de unique selling points dan ook die spatial audio via Dolby Atmos, dus dat Apple Music nu wordt uitgerold is geen enorme verrassing.