Sonos kondigt Era 300 en Era 100 speakers officieel aan

Sonos Era 100

De Sonos Era 100 is de iets grotere opvolger van de bekende Sonos One, voorzien van compleet nieuwe hardware en software waarmee deze keer een serieus stereogeluid met diepe bas weergegeven moet kunnen worden. De in een hoek geplaatste tweeters moeten zorgen voor een rijke stereo-ervaring, terwijl de grotere midwoofer de diepere bas mogelijk maakt. Net als de Sonos One kan de Era 100 als stand-alone luidspreker gebruikt worden en kun je er twee koppelen voor een nog beter stereo-effect. Ook is de Era 100 te gebruiken als surroundluidspreker in een surroundopstelling, maar dan zonder Atmos-effecten.