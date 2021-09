De Sonos Beam (Gen 2) beschikt volgens de fabrikant over een verbeterde en intensere geluidsbeleving met meer diepte en helderheid. Dit keer is er ondersteuning voor Dolby Atmos. Dit moet het nieuwe model een nog betere home cinema-beleving geven. Ook is er compatibiliteit met meer dan 100 streamingdiensten die beschikbaar zijn in de Sonos-app. De Sonos Beam (Gen 2) is de opvolger van de in 2018 verschenen Sonos Beam.

Deze nieuwe smart soundbar van Sonos geeft 3d-geluid met Dolby Atmos. Zo moet het geluid je omringen en zal je als het ware ondergedompeld worden in de actie. De Sonos Beam (Gen 2) is uitgerust met extra processorkracht en de nieuw ontwikkelde gefaseerde speakeropstelling stuurt en lokaliseert de soundbar geluiden in de ruimte voor een levensechte beleving. De soundbar is compatibel met HDMI eARC.

Het design is ook aangepakt. Volgens Sonos past de soundbar nu nog beter in het interieur van je huis door een bijgewerkte en met hoge precisie geperforeerde grille van polycarbonaat. Dit moet ook bijdragen aan verbeterd geluid. De installatie is eenvoudiger gemaakt. Je hoeft slechts twee kabels aan te sluiten en via nfc kun je nog eenvoudiger installeren via de Sonos-app. Het geluid van de soundbar is afgestemd met behulp van het Sonos Soundboard. Deze bestaat uit specialisten uit de muziek- en filmwereld om zo de meest authentieke geluidservaring te kunnen leveren. Het geluid kun je verder finetunen met TruePlay, waarbij het geluid en geluidsreflecties door muren en meubels gedetecteerd en geoptimaliseerd worden.

Je plaats de Beam voor een staande tv of aan de muur. Je kunt de soundbar bedienen met de Sonos-app, de afstandsbediening van je tv, je favoriete spraakassistent, Apple AirPlay 2, muziek-apps zoals Spotify en meer. Uiteraard kun je de Beam integreren in je Sonos-opstelling voor multiroom of dit model uitbreiden met een subwoofer en achterspeakers.

DTS komt later naar Sonos Beam Gen2

Later dit jaar brengt Sonos ondersteuning voor DTS Digitale Surround Sound via het S2-platform naar de Playbar, Playbase, Amp en beide generaties van de Beam en Arc. Voor dit model geldt dus dat je nog even moet wachten op ondersteuning voor DTS. Ook heeft Sonos plannen voor de Ultra HD-muziekdienst van Amazon Music en wil het bedrijf Dolby Atmos Music gaan ondersteunen.

Prijs en beschikbaarheid

De Sonos Beam (Gen 2) is beschikbaar vanaf 5 oktober in het wit en in het zwart. De verkoopadviesprijs is 499 euro. Je kan de soundbar vanaf nu vooruit bestellen op Sonos.com.