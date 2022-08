Sennheiser AMBEO Plus soundbar duikt op voor aankondiging

Iemand bij Amazon.com heeft te vroeg op de knop gedrukt, want de Sennheiser AMBEO Plus soundbar is daar al te zien terwijl het model nog niet officieel gepresenteerd is. Door de te vroege plaatsing weten we nagenoeg alles al van het nieuwe model. Zo is de soundbar een kleinere versie van de AMBEO soundbar die 7.1.4-kanaals audio biedt.

De AMBEO Plus komt zonder losse speakers voor de achterzijde van de ruimte maar moet – net als zijn grotere broer – wel een overtuigend surround effect bieden. Daarnaast heb je de mogelijkheid maar liefst vier externe subwoofers aan te sluiten. De soundbar is voorzien van automatische kamerkalibratie, beschikt over zeven full-range drivers en komt met een ingebouwde 4-inch woofer.

Er is ondersteuning voor de nieuwste audioformaten, waaronder Dolby Atmos (Music), DTS:X en Sony’s 360 Reality Audio. Daarnaast kan de soundbar stereogeluid omzetten naar surround, middels de Light, Standard en Boost modi. De bediening vindt plaats middels de meegeleverde afstandsbediening of de Smart Controll-app. Ook is de AMBEO Plus te bedienen met je stem, dankzij de integratie van Amazon Alexa. Google Home en Apple HomeKit worden ook ondersteund.

Wat betreft connectiviteit beschikt de AMBEO Plus over toegang tot Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2 en Chromecast. Apparaten kunnen gekoppeld worden middels HDMI en bluetooth. Voor het rijkelijk uitgeruste model zou 1.500 euro betaald moeten worden, mits de pagina van Amazon klopt. Deze week weten we het echter zeker, want over enkele dagen staat de officiële lancering gepland.