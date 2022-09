Design

De Yamaha TW-E7B zijn wellicht wat grotere oortjes dan je gewend bent. Er moet tenslotte ruimte zijn voor de 10mm drivers. Toch zitten ze behoorlijk comfortabel en eigenlijk direct goed. Ze steken wel wat verder uit je oor dan je misschien zou willen, maar daar zie je zelf toch niets van. Voor wie toch wil wisselen levert Yamaha vijf verschillende maten eartips mee. Ook een oplaadkabel en handleiding vind je in de doos. De Yamaha TW-E7B die we hier als testmodel hebben liggen heeft een beetje een vreemde textuur. De oortjes (en de oplaadcase) zijn zwart, maar zijn wat gevlekt met donkere en lichtere stukken. Ze lijken daardoor nat of juist vettig, maar zijn dat uiteraard niet. Het hoort bij het design. Je ziet het alleen van dichtbij, maar het is een beetje een vreemde keuze. De oordopjes zijn echter wel zeer degelijk gebouwd en voelen lekker stevig aan. De oplaadcase is wat minder hoog dan bij de Yamaha TW-E5B, maar wel iets dikker. De oplaadcase past in de broekzak, maar is daar eigenlijk wel wat te groot voor. Aan de hand van vier ledlampjes kun je zien hoe vol de batterij nog is.

De Yamaha TW-ES5A heeft een zeer brede oplaadcase en past daardoor eigenlijk niet in de broekzak. Net als bij het high-end model vind je ook hier aan de achterkant op de oplaadcase een usb-c-aansluiting om de oplaadcase en oortjes op te laden. De oplaadcase is bij de TW-Es5A zo breed door de vorm van de siliconen ‘fins’ op de oortjes die behoorlijk wat ruimte innemen. Deze fins zorgen ervoor dat de oordopjes strak in je oor blijven zitten tijdens het sporten en er dus niet zomaar uitvallen. Deze klemmen zich als het ware vast in de natuurlijke draai aan de bovenkant van je oorschelp.

Alhoewel dit prima werkt was het even zoeken naar de perfecte fins en eartips. In tegenstelling tot de Yamaha TW-E7B zat de TW-ES5A namelijk niet direct perfect, ondanks dat de oortjes zelf een stukje kleiner zijn. De oordopjes zaten echter te ver van mijn gehoorgang af. Daardoor kon ik de omgeving zeer goed horen, wat natuurlijk wel veilig is tijdens het hardlopen op straat, maar de muziek viel helemaal weg. In de doos krijg je echter vier verschillende maten fins en vijf verschillende maten eartips. Het was echt even passen en meten, maar uiteindelijk heb ik een combinatie gevonden die goed in mijn oren past. Zo comfortabel als de Yamaha TW-E7B zaten ze echter niet. Tijdens het hardlopen vielen ze echter niet uit en dat is toch een belangrijke reden waarom je speciale sportoordopjes koopt.