Review: Yamaha RX-A2A – Toekomstgericht

Strakker design

De designtaal die Yamaha vanaf dit jaar hanteert is een hele verandering ten opzichte van vroeger. Er is gekozen voor een minimalistische aanpak, een breuk met het verleden toen veel knopjes en lichtjes een AV-receiver bijna deden lijken op een dashboard van een Boeing 747. Het ziet er best mooi uit, met een grote volumeknop die letterlijk centraal in het midden van een blinkend zwart voorpaneel staat. Buiten een kleinere bronselectie-draaiknop, een aantal bijna onzichtbare touchknoppen (voor de scènes) en heel subtiel aangebrachte poorten (hoofdtelefoon, USB en meetmicrofoon) is er niets te zien. Nu ja, er is een klein monochroom display die je volgens ons zelden zal bekijken. De informatie via het tv-toestel of via de MusicCast-app is gewoonweg veel toegankelijker gepresenteerd. En neen, er is geen luikje waarachter een pak toetsen verstopt zitten. What you see is what you get.

Dat alles klinkt misschien nog altijd als heel druk, maar als we naar de Yamaha kijken vinden we het echt een heel strakke indruk geven. Misschien staat een AV-receiver bij jou ver weg in de kast, maar als je hem ergens prominent plaatst zal je het nieuwe design op prijs stellen.

We hadden misschien qua design en afwerking wel iets meer verschil verwacht met de goedkopere RX-modellen, maar op zich is er niets mee mis. En er zijn ook weldegelijk dingen anders. Zo wordt het voorpaneel in twee gedeeld door een horizontale lijn. De Aventage-modellen zijn ook iets hoekiger. Net als bij zijn betere stereoproducten gelooft Yamaha sterk in het elimineren van vibraties om de geluidskwaliteit te verbeteren. Daarom is de Aventage-behuizing uitgerust met een vijfde, centraal geplaatste voet met dempende werking.