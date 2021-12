Review: JBL L82 Classic  – De geboorte van een nieuwe klassieker

En gas erop!

Het speelse karakter en de forse dynamiek die de JBL L82 al vanaf het begin liet horen bleken niet de enige blijmakende eigenschappen van deze luidsprekers te zijn. Hoe het in grotere ruimtes gaat weet ik niet, maar in mijn huiskamer van pakweg 25 vierkante meter gaven ze een putdiep laag dat gevoelsmatig (letterlijk, de bank trilde ervan) veel dieper gaat dan de gespecificeerde 44 Hertz op -6 dB. Ik weet ongeveer waar de ‘buiken’ in de lage frequenties zitten in mijn huiskamer, en toen ik daar voor de gein met mijn dochter ging staan en de qua laagweergave echt bizarre track Hollow (16-Bit Remix) van het album Bastards van Björk op redelijk fors niveau aanzwengelde, zorgde dat niet alleen voor rammelende flessen in het drankenkabinet, maar ook voor onbedaarlijke plezierstuipjes bij dochterlief. Wel bleek dat het hoog wat hulp nodig had, dus werd de L-pad wat omhoog gedraaid. Uiteindelijk kwam ik uit op acht klikjes onder de maximum positie van de draaiknop. Op de luisterplek was de balans daarna eigenlijk perfect. Of in elk geval zoals ik hem graag heb. Met diep laag dat als een fundament onder de rest van de muziek stond maar het niet overweldigde of vertroebelde, en een gedetailleerde maar ontspannen hoogweergave. De plaatsing was erg goed, de luidsprekers verdwenen vrij eenvoudig ‘uit beeld’ en de bubbel van geluid die zij in de kamer neerzetten strekte zich in voorwaartse richting bijna tot aan de luisterplek uit. Dat heb ik beslist wel eens minder spectaculair gehoord, óók met duurdere luidsprekers. De plaatsing in de diepte en naar de zijkanten was ook lekker gul. En ondanks dat de tweeter onder oorhoogte zit zorgde de achterover hellende stands ervoor dat de afbeelding in de hoogte óók deugde. Wat pure audiofiele parameters betreft valt er bij de JBL L82 Classic al heel wat van de verlanglijst af te vinken, maar waar geen enkel lijstje recht aan kan doen is het pure plezier dat het luisteren naar deze luidsprekers veroorzaakt. Er zit een soort vlotte onbekommerdheid in de weergave die het héél aantrekkelijk maakt om diep in je collectie te duiken, op zoek naar albums waarvan je je al associërend afvraagt hoe díé over de L82’s zouden klinken. Daarbij deden de L82’s ook nadrukkelijk recht aan hun stamboom. De oorspronkelijke L100 stond erom bekend dat de echte jaren-70 rock er geweldig op klonk, en die eigenschap hebben de L82 Classics dus óók in hun DNA zitten. Of het nu oude Led Zeppelin was of obscure Italiaanse progrock, de weergave had iets ‘lekkers’ waardoor ik al snel geneigd was om de luchtgitaar ter hand te nemen, met opnieuw plezierstuipjes bij dochterlief tot gevolg. Laat je echter niet wijsmaken dat dit een rock-luidspreker is. Ook klassiek, van klein (Officium Novum van Jan Garbarek en het Hillard Ensemble op ECM New Series) tot groot (Ouverture 1812 op Telarc) klonk voortreffelijk, net als jazz. En elektronische muziek…oohlala! De epische psytrance track Shamanic Tales van Astrix, op hun album He.art, heeft een lange opbouw vol kleine geluidjes die de luisteraar naar een niet-bestaande jungle verplaatsen. Na pakweg 1 minuut begint er een soort onderhuidse hartslag te kloppen die door de L82’s met veel druk en impact onder de muziek werd gezet. Na nog ongeveer een minuut komt er langzaam een ritme op. Toen op 2 minuut 39 ‘de beat dropte’ waande ik me bij een woestwilde sunset-party op Ibiza. Ongelooflijk hoeveel volume er onvervormd uit deze relatief kleine luidsprekers kon komen, en hoe uitgebalanceerd het allemaal bleef klinken. Hier is niks retro aan, dit is gewoon cutting-edge luidsprekertechnologie anno 2020. Ik heb gedurende de hele recensieperiode elke dag met een dikke smile op mijn gezicht naar muziek zitten luisteren.