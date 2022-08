Review: Wharfedale Evo 4.4 – Fraai luidsprekerdesign en prettige klank

Hoogwaardig

Terwijl we de luidsprekers uit de verpakking nemen verbazen we ons over de zorg waarmee de fabrikant de luidsprekers heeft ingepakt. Er wordt zelfs een set handschoenen meegeleverd zodat er geen vingerafdrukken op de luidsprekerkabinetten achterblijven. Keurig. Nadat de luidsprekers van het verpakkingsmateriaal zijn ontdaan wordt het tijd om ze eens goed te inspecteren. De speakers hebben een redelijk hoog gewicht en zien er in elk geval een stuk duurder uit dan dat deze in werkelijkheid zijn. De door ons ontvangen speakers zijn voorzien van een mat en glad houtfineermotief, maar zijn naar wens ook in het wit of in het zwart verkrijgbaar.

De klankkast heeft naast de afgeronde randen ook prachtige gecurfde flanken en is voorzien van gedistingeerde details waarmee deze luidsprekers er in elk geval al heel hoogwaardig uitzien. De voet van de luidspreker is uitgerust met fraaie ontkoppelende spikes en de fabrikant levert zelfs spike-voetjes met rubberen antislip materiaal mee zodat deze de houten vloer niet bekrassen. In deze voet is bovendien een downwards firing reflexpoort gemonteerd, waarmee deze luidsprekers een prachtige minimalistische uitstraling hebben en een stuk gemakkelijker te plaatsen zijn in de ruimte. Verder straalt alles kwaliteit en klasse uit. Maar, je krijgt niets voor niets vandaag de dag. Hoe is het met de kwaliteit van de drivers gesteld?